Головин назвал условие ухода из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, какие интересы должен учесть клуб, заинтересованный в его трансфере.

«Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены.

Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», – сказал Головин.