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    Головин назвал условие ухода из «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, какие интересы должен учесть клуб, заинтересованный в его трансфере.

    «Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены.

    Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», – сказал Головин.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.
    • В этом сезоне Головин провел 18 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 11:14
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    Комментарии (1)
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    Ну хоть честно-я в болоте,там сыро,тепло и комары летают в достатке.Что ещё приличной лягушке для счастья надо???
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