Головин назвал условие ухода из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, какие интересы должен учесть клуб, заинтересованный в его трансфере.
«Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены.
Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», – сказал Головин.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.
- В этом сезоне Головин провел 18 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.