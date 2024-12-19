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    Сафонов оценил свою игру за «ПСЖ» в первой части сезона

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после гостевого матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) выразил удовлетворение тем, что получает игровое время в составе парижан.

    «Я бы сказал, что наверное, если у меня вообще есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест как минимум в первый год, когда узнали о трансфере в «ПСЖ». Но я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс.

    Но по качеству игры – в любом случае, всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я был лучше, может, я сыграл бы еще больше», – сказал Сафонов.

    • В прошедшей игре Сафонов вышел на замену на 22-й минуте после того, как основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил удар шипами по лицу от защитника монегасков Уилфрида Синго. В момент выхода россиянина на поле счет был 0:0.
    • 25-летний Сафонов провел 7-й матч за «ПСЖ». В них он пропустил 5 голов и 3 раза сыграл на ноль.

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    Источник: телеграм-канал Okko Спорт

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    Комментарии (1)
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    Loko_Roma
    1734589488
    Нормально все, Москва не сразу строилась
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