Сафонов оценил свою игру за «ПСЖ» в первой части сезона

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после гостевого матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) выразил удовлетворение тем, что получает игровое время в составе парижан.

«Я бы сказал, что наверное, если у меня вообще есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест как минимум в первый год, когда узнали о трансфере в «ПСЖ». Но я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс.

Но по качеству игры – в любом случае, всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я был лучше, может, я сыграл бы еще больше», – сказал Сафонов.