Сафонов прокомментировал травму Доннаруммы и свой выход в матче с «Монако»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о событиях гостевого матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2).
«Все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Жду информацию, что случилось с ним, насколько это тяжeлая травма.
Насчет выхода и игры – это было немножко стрессово, сумбурно. Понятное дело, ничего не предвещало, что я буду сегодня играть. Это нормально, когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Но сегодня было для меня что-то такое специфическое. Я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы в официальных матчах. Это был интересный опыт.
Получилась интересная игра для зрителей и для футболистов тоже. Накал матча сохранялся до последней секунды. Думаю, сегодня был классный футбол», – сказал Сафонов.
- Российский голкипер вышел на замену на 22-й минуте после того, как Джанлуиджи Доннарумма получил удар шипами по лицу от защитника монегасков Уилфрида Синго.
- В момент выхода Сафонова счет был 0:0.