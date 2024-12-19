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    • Сафонов прокомментировал травму Доннаруммы и свой выход в матче с «Монако»

    Сафонов прокомментировал травму Доннаруммы и свой выход в матче с «Монако»

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о событиях гостевого матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2).

    «Все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Жду информацию, что случилось с ним, насколько это тяжeлая травма.

    Насчет выхода и игры – это было немножко стрессово, сумбурно. Понятное дело, ничего не предвещало, что я буду сегодня играть. Это нормально, когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Но сегодня было для меня что-то такое специфическое. Я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы в официальных матчах. Это был интересный опыт.

    Получилась интересная игра для зрителей и для футболистов тоже. Накал матча сохранялся до последней секунды. Думаю, сегодня был классный футбол», – сказал Сафонов.

    • Российский голкипер вышел на замену на 22-й минуте после того, как Джанлуиджи Доннарумма получил удар шипами по лицу от защитника монегасков Уилфрида Синго.
    • В момент выхода Сафонова счет был 0:0.

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    Источник: телеграм-канал Okko Спорт

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    Сегодня, 08:05
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    Комментарии (3)
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    acor94
    1734587962
    Конечно ждёт, потому что от этого зависит сколько он будет играть.
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    zigbert
    1734593905
    В таких матчах и надо проявлять свои способности.
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    Интерес
    1734594409
    Классным футбол назвать трудно,для этого надо быть болельщиком победителя,или членом команды.В принципе,вышел нормально,пенальти играл правильно,но удар был хорош-в притирку ,от штанги.Второй гол-его ляп.Пару полумоментов ликвидировал,особенно выход за пределы штрафной. Гонял "на французском" своих игроков,выглядел уверенно. На четвёрку твёрдую наиграл.С маленьким поощрительным плюсиком.
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