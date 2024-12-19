Сафонов прокомментировал травму Доннаруммы и свой выход в матче с «Монако»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о событиях гостевого матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2).

«Все наши мысли сейчас с Джиджи. Лично у меня нет информации. Жду информацию, что случилось с ним, насколько это тяжeлая травма.

Насчет выхода и игры – это было немножко стрессово, сумбурно. Понятное дело, ничего не предвещало, что я буду сегодня играть. Это нормально, когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Но сегодня было для меня что-то такое специфическое. Я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы в официальных матчах. Это был интересный опыт.

Получилась интересная игра для зрителей и для футболистов тоже. Накал матча сохранялся до последней секунды. Думаю, сегодня был классный футбол», – сказал Сафонов.