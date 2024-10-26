26.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
4-1-3-2
30
Самба
24
Гради
45
Хусанов
2
Медина
15
Дансо
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
95
Франковски
18
Нзола
7
Сотока
4-3-2-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
21
Зарури
20
Машадо
20
Машадо
21
Зарури
95
Франковски
2
Пуйи
2
Пуйи
95
Франковски
28
Томассон
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
7
Сотока
10
Фульини
10
Фульини
7
Сотока
18
Нзола
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
3
Гудмундссон
2
Манди
2
Манди
3
Гудмундссон
20
Гомеш
17
Мукау
17
Мукау
20
Гомеш
7
Гомес
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
7
Гомес
11
Сахрауи
18
Байо
18
Байо
11
Сахрауи
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Лилль
4
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
14
Офсайды
4
1
Количество передач
428
316
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лилля», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»