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  • «Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 20:50
Ланс
26.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
90+8' Д. Дэвид (П) 90+11' М. Байо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
24
Гради
45
Хусанов
2
Медина
15
Дансо
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
95
Франковски
18
Нзола
7
Сотока
4-3-2-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
21
Зарури
20
Машадо
20
Машадо
21
Зарури
95
Франковски
2
Пуйи
2
Пуйи
95
Франковски
28
Томассон
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
7
Сотока
10
Фульини
10
Фульини
7
Сотока
18
Нзола
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
3
Гудмундссон
2
Манди
2
Манди
3
Гудмундссон
20
Гомеш
17
Мукау
17
Мукау
20
Гомеш
7
Гомес
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
7
Гомес
11
Сахрауи
18
Байо
18
Байо
11
Сахрауи
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Лилль
4
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
14
Офсайды
4
1
Количество передач
428
316
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лилля», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лилль»

«Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ланс
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