26 октября 2024 года на стадионе «Огюст Делон» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Реймс» примет «Брест». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.

«Реймс»

«Реймс» занимает 6-е место с 14 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх «Реймс» забил 11 голов, однако их защита оставляет желать лучшего – команда пропустила в 9 последних матчах и 7 голов в последних пяти играх. Лучший бомбардир команды, Кейто Накамура, с 5 голами в 8 матчах, будет ключевым игроком в этом поединке.

Последние матчи «Реймса»:

«Брест» занимает 11-е место с 10 очками после 8 туров и показывает неплохие результаты в последних матчах, включая ничью против «Ренна» (1:1). Команда в последних пяти играх забила 8 голов и пропустила 5, что указывает на баланс в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды, Ромен Дель Кастийо, с 3 голами в 13 матчах, продолжает быть опасным на поле.

Последние матчи «Бреста»:

Личные встречи

«Брест» имеет неплохую статистику против «Реймса», не проигрывая в последних шести очных матчах. Оба коллектива стабильно забивают друг другу, что указывает на возможную результативную встречу и в этот раз. Последние матчи между командами завершались ничейными результатами или минимальными победами.

Последние личные встречи:

«Брест» 1:1 «Реймс»

«Реймс» 1:2 «Брест»

«Реймс» 1:1 «Брест»

Статистика

«Реймс»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

11 голов в последних 5 матчах

Пропущено 7 голов в последних 5 матчах

«Брест»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

8 голов в последних 5 матчах

Пропущено 5 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Реймс» – «Брест»

Ожидается напряжeнный матч, так как обе команды демонстрируют хорошую результативность в атаке, но испытывают трудности в защите. «Реймс», играя дома, имеет некоторое преимущество, но «Брест» уже доказал свою способность брать очки в выездных матчах. Исходя из текущей формы и статистики личных встреч, можно ожидать равную борьбу с шансами на ничейный результат.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.40.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья со счетом 2:2.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.