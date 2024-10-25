26 октября 2024 года на стадионе «Ренато Далль'Ара» пройдет матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом». «Милан» находится в верхней части таблицы и будет стремиться закрепить свое положение, в то время как «Болонья» пытается улучшить свои результаты после серии ничейных матчей.
«Болонья»
«Болонья» занимает 12-е место в таблице с 9 очками после 8 туров. Команда играет вничью в трех последних матчах и не побеждает в пяти последних играх. Сантьяго Кастро является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 11 матчах. В последних 5 играх «Болонья» забила всего 3 гола и пропустила 7, что указывает на проблемы в атаке и обороне. Команда также не показывает уверенности в играх против соперников из верхней части таблицы.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Дженоа» 2:2 «Болонья»
- «Болонья» 0:0 «Парма»
- «Астон Вилла» 2:0 «Болонья» (Лига чемпионов)
- «Ливерпуль» 2:0 «Болонья» (Лига чемпионов)
- «Болонья» 1:1 «Аталанта»
«Милан»
«Милан» занимает 4-е место в Серии А с 14 очками. Команда показывает стабильную игру, забивая в каждом из последних 12 матчей чемпионата. Лучший бомбардир «Милана» – Кристиан Пулишич с 7 голами в 11 играх. В последних 5 играх «Милан» забил 8 голов и пропустил 4, что говорит о хорошей атаке, но и о наличии уязвимостей в обороне. В матче против «Болоньи» команда будет стремиться развить свою победную серию.
Последние матчи «Милана»:
- «Милан» 3:1 «Брюгге» (Лига чемпионов)
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Фиорентина» 2:1 «Милан»
- «Байер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Милан» 3:0 «Лечче»
Личные встречи
«Милан» доминирует в личных встречах с «Болоньей», не проигрывая в 17 последних матчах против этого соперника. В последних матчах «Милан» забивал стабильно, что подтверждает их уверенность в противостоянии с «Болоньей».
Последние встречи:
- «Милан» 2:2 «Болонья» (27.01.2024)
- «Болонья» 0:2 «Милан» (21.08.2023)
- «Болонья» 1:1 «Милан» (15.04.2023)
Статистика
«Болонья»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Милан»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Прогноз на матч «Болонья» – «Милан»
С учетом текущей формы и статистики команд, «Милан» является фаворитом встречи. Учитывая доминирование в личных встречах и лучшую реализацию в атаке, можно ожидать, что «Милан» обеспечит себе уверенную победу. «Болонья» может создать сложности, но вряд ли сможет преодолеть сильную оборону соперника.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милана» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- «Милан» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Учитывая форму команд и их показатели в последних матчах, наиболее вероятным исходом является победа «Милана» со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Милана» за коэффициент 8.00.