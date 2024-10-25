26 октября 2024 года на стадионе «Ренато Далль'Ара» пройдет матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом». «Милан» находится в верхней части таблицы и будет стремиться закрепить свое положение, в то время как «Болонья» пытается улучшить свои результаты после серии ничейных матчей.

«Болонья»

«Болонья» занимает 12-е место в таблице с 9 очками после 8 туров. Команда играет вничью в трех последних матчах и не побеждает в пяти последних играх. Сантьяго Кастро является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 11 матчах. В последних 5 играх «Болонья» забила всего 3 гола и пропустила 7, что указывает на проблемы в атаке и обороне. Команда также не показывает уверенности в играх против соперников из верхней части таблицы.

Последние матчи «Болоньи»:

«Милан»

«Милан» занимает 4-е место в Серии А с 14 очками. Команда показывает стабильную игру, забивая в каждом из последних 12 матчей чемпионата. Лучший бомбардир «Милана» – Кристиан Пулишич с 7 голами в 11 играх. В последних 5 играх «Милан» забил 8 голов и пропустил 4, что говорит о хорошей атаке, но и о наличии уязвимостей в обороне. В матче против «Болоньи» команда будет стремиться развить свою победную серию.

Последние матчи «Милана»:

Личные встречи

«Милан» доминирует в личных встречах с «Болоньей», не проигрывая в 17 последних матчах против этого соперника. В последних матчах «Милан» забивал стабильно, что подтверждает их уверенность в противостоянии с «Болоньей».

Последние встречи:

«Милан» 2:2 «Болонья» (27.01.2024)

«Болонья» 0:2 «Милан» (21.08.2023)

«Болонья» 1:1 «Милан» (15.04.2023)

Статистика

«Болонья»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Милан»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Болонья» – «Милан»

С учетом текущей формы и статистики команд, «Милан» является фаворитом встречи. Учитывая доминирование в личных встречах и лучшую реализацию в атаке, можно ожидать, что «Милан» обеспечит себе уверенную победу. «Болонья» может создать сложности, но вряд ли сможет преодолеть сильную оборону соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

«Милан» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Учитывая форму команд и их показатели в последних матчах, наиболее вероятным исходом является победа «Милана» со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Милана» за коэффициент 8.00.