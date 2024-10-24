25 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 26 тура Высшей лиги Беларуси между командами «Славия Мозырь» и «Сморгонь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся избежать вылета, что добавляет дополнительную интригу в этот поединок.
«Славия Мозырь»
После 25 туров «Славия Мозырь» занимает 11-е место с 29 очками. Команда проигрывает в трех последних матчах и имеет явные проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих поединков. Лучший бомбардир – Павел Чикида, на его счету 8 голов в 21 матче, однако команда испытывает сложности в атаке, забивая всего 3 гола в последних 5 играх. На домашней арене «Славия» демонстрирует стабильные выступления, но текущая форма оставляет желать лучшего.
Последние матчи «Славии Мозырь»:
- «Динамо Минск» 2:0 «Славия Мозырь»
- «Славия Мозырь» 2:3 «БАТЭ»
- «Неман» 1:0 «Славия Мозырь»
- «Славия Мозырь» 0:0 «Слуцк»
- «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия Мозырь»
«Сморгонь»
«Сморгонь» занимает 12-е место с 23 очками после 24 туров. В последних играх команда продемонстрировала нестабильность, особенно в защите, пропуская 12 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Кирилл Леонович, который забил 8 голов в 23 матчах. На выезде «Сморгонь» проигрывает три последних матча, что снижает шансы на успешное выступление в предстоящем поединке. Несмотря на это, команда забивает в среднем 1 гол за игру и будет стараться улучшить свою позицию в турнирной таблице.
Последние матчи «Сморгони»:
- «Сморгонь» 2:0 «Шахтер Солигорск»
- «Ислочь» 3:2 «Сморгонь»
- «Сморгонь» 0:3 «Витебск»
- «Днепр Могилев» 2:1 «Сморгонь»
- «Сморгонь» 0:4 «Торпедо-БелАЗ»
Личные встречи
- «Сморгонь» 3:3 «Славия Мозырь» (31.05.2024, Высшая лига)
- «Сморгонь» 0:2 «Славия Мозырь» (26.08.2023, Высшая лига)
- «Славия Мозырь» 4:1 «Сморгонь» (14.04.2023, Высшая лига)
История личных встреч показывает, что «Славия Мозырь» традиционно успешно выступает против «Сморгони», не проигрывая в последних 10 матчах. Этот фактор может сыграть важную роль в предстоящем матче, особенно учитывая поддержку домашних трибун.
Статистика
«Славия Мозырь»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Сморгонь»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Сморгонь»
Исходя из текущих форм команд и статистики, «Славия Мозырь» имеет небольшое преимущество благодаря поддержке домашних трибун и более успешным результатам в личных встречах. Однако проблемы в обороне и недостаточная результативность могут привести к упорной борьбе и минимальному количеству голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и формы обеих команд, наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 7.00.