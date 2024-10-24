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    • Прогноз на точный счет матча «Славия Мозырь» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Славия Мозырь» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 26 тура Высшей лиги Беларуси между командами «Славия Мозырь» и «Сморгонь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся избежать вылета, что добавляет дополнительную интригу в этот поединок.

    «Славия Мозырь»

    После 25 туров «Славия Мозырь» занимает 11-е место с 29 очками. Команда проигрывает в трех последних матчах и имеет явные проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих поединков. Лучший бомбардир – Павел Чикида, на его счету 8 голов в 21 матче, однако команда испытывает сложности в атаке, забивая всего 3 гола в последних 5 играх. На домашней арене «Славия» демонстрирует стабильные выступления, но текущая форма оставляет желать лучшего.

    Последние матчи «Славии Мозырь»:

    • «Динамо Минск» 2:0 «Славия Мозырь»
    • «Славия Мозырь» 2:3 «БАТЭ»
    • «Неман» 1:0 «Славия Мозырь»
    • «Славия Мозырь» 0:0 «Слуцк»
    • «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия Мозырь»

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» занимает 12-е место с 23 очками после 24 туров. В последних играх команда продемонстрировала нестабильность, особенно в защите, пропуская 12 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Кирилл Леонович, который забил 8 голов в 23 матчах. На выезде «Сморгонь» проигрывает три последних матча, что снижает шансы на успешное выступление в предстоящем поединке. Несмотря на это, команда забивает в среднем 1 гол за игру и будет стараться улучшить свою позицию в турнирной таблице.

    Последние матчи «Сморгони»:

    Личные встречи

    • «Сморгонь» 3:3 «Славия Мозырь» (31.05.2024, Высшая лига)
    • «Сморгонь» 0:2 «Славия Мозырь» (26.08.2023, Высшая лига)
    • «Славия Мозырь» 4:1 «Сморгонь» (14.04.2023, Высшая лига)

    История личных встреч показывает, что «Славия Мозырь» традиционно успешно выступает против «Сморгони», не проигрывая в последних 10 матчах. Этот фактор может сыграть важную роль в предстоящем матче, особенно учитывая поддержку домашних трибун.

    Статистика

    «Славия Мозырь»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Сморгонь»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

    Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Сморгонь»

    Исходя из текущих форм команд и статистики, «Славия Мозырь» имеет небольшое преимущество благодаря поддержке домашних трибун и более успешным результатам в личных встречах. Однако проблемы в обороне и недостаточная результативность могут привести к упорной борьбе и минимальному количеству голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы обеих команд, наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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