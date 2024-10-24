25 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 26 тура Высшей лиги Беларуси между командами «Славия Мозырь» и «Сморгонь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся избежать вылета, что добавляет дополнительную интригу в этот поединок.

«Славия Мозырь»

После 25 туров «Славия Мозырь» занимает 11-е место с 29 очками. Команда проигрывает в трех последних матчах и имеет явные проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих поединков. Лучший бомбардир – Павел Чикида, на его счету 8 голов в 21 матче, однако команда испытывает сложности в атаке, забивая всего 3 гола в последних 5 играх. На домашней арене «Славия» демонстрирует стабильные выступления, но текущая форма оставляет желать лучшего.

Последние матчи «Славии Мозырь»:

«Сморгонь»

«Сморгонь» занимает 12-е место с 23 очками после 24 туров. В последних играх команда продемонстрировала нестабильность, особенно в защите, пропуская 12 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Кирилл Леонович, который забил 8 голов в 23 матчах. На выезде «Сморгонь» проигрывает три последних матча, что снижает шансы на успешное выступление в предстоящем поединке. Несмотря на это, команда забивает в среднем 1 гол за игру и будет стараться улучшить свою позицию в турнирной таблице.

Последние матчи «Сморгони»:

Личные встречи

«Сморгонь» 3:3 «Славия Мозырь» (31.05.2024, Высшая лига)

«Сморгонь» 0:2 «Славия Мозырь» (26.08.2023, Высшая лига)

«Славия Мозырь» 4:1 «Сморгонь» (14.04.2023, Высшая лига)

История личных встреч показывает, что «Славия Мозырь» традиционно успешно выступает против «Сморгони», не проигрывая в последних 10 матчах. Этот фактор может сыграть важную роль в предстоящем матче, особенно учитывая поддержку домашних трибун.

Статистика

«Славия Мозырь»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Сморгонь»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Сморгонь»

Исходя из текущих форм команд и статистики, «Славия Мозырь» имеет небольшое преимущество благодаря поддержке домашних трибун и более успешным результатам в личных встречах. Однако проблемы в обороне и недостаточная результативность могут привести к упорной борьбе и минимальному количеству голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и формы обеих команд, наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 7.00.