Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Сморгони», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Сморгонь»