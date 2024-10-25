Славия-Мозырь
25.10.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
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Сморгонь
Статистика матча Славия-Мозырь - Сморгонь
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Сморгони», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».