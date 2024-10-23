Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Трушечкин дал подробный ответ Карпину, раскритиковавшему работу комментаторов

    Трушечкин дал подробный ответ Карпину, раскритиковавшему работу комментаторов

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Ну невозможно опять пройти мимо: Федор Михайлович с Валерием Георгиевичем затеяли разговор про то, кто в чем разбирается. И, возможно, сами не заметили, как вышли за пределы футбольного поля и заступили немножко на чужую поляну. В частности, так уж вышло по долгу службы, – мою. Или уже нашу общую?

    Если футболист уже не просто футболист, а еще и журналист, то я могу говорить с ним как коллега с коллегой.

    Коллега С., а кто вас учил так ставить вопросы в интервью, что они превращаются в один большой блок жалоб на неустановленных третьих лиц? Где сформулированная вами в вопросах конкретика, обосновывающая недовольство работой людей, в профессию которых вы вступили только что (не исключено, что просто по неосторожности)?

    Из оснований для недовольства я пока вычленил только то, что «комментаторы не разбираются». Хорошо, допустим: разбираются только «эксперты». Те, кто поиграл и умеет чеканить. Но вот я нахожу две новости-высказывания, приведу их в заголовках.

    1. Шалимов об Абене: «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ».

    2. Талалаев об Абене: «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро – мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров».

    Вопрос: кто из двух экспертов не разбирается?

    Или вот еще вспоминается, когда Карпин был начальником комментаторов на «Матче», в одном из разборов работ он в пух и прах разнес одного коллегу – за то, что совершенно не разобрался в игровом эпизоде. При этом речь шла о любимом комментаторе Олега Ивановича Романцева.

    Кто-то опять не разобрался? Или простим и отпустим: ошибки могут допускать и комментаторы, и футболисты, и судьи, и даже тренеры?

    Что же касается знаменитого теперь «наррадора», то мне и самому интересно: почему где-то традиция радиорепортажа спокойно пережила саму смерть «радиоэпохи» в журналистике? Или почему там – в Испаниях-Англиях – смерть радиоэпохи не случилась в том виде, в которым мы пережили ее здесь?

    Но у нас еще в 60-е годы ХХ века «наррадоры» из эфира пропали. Самый образцовый пример – Вадим Синявский, легенда «радиоэпохи», который так и не смог подстроиться к телевизионной работе: зрителю было слишком очевидно, что восторженная, бойкая «картинка», которую Вадим Святославович рисовал своим голосом, как-то совсем не вяжется с картинкой реальной – которую зрители теперь получили возможность видеть самостоятельно на телеэкране.

    С другой стороны, если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии – Николай Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – явно уже «оценочное суждение», а не телеграфное перечисление действий с шайбой.

    И последнее, что мне интересно, спрошу при случае лично: как Карпин представляет себе аудиторию футбольных телерепортажей, которые смотрят футбол, не смотря при этом в экран? Которым нужно бесконечное перечисление действий и ничего кроме?» – написал Трушечкин в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Генич – о критике Карпина: «Вообще по барабану» 22
    Черданцев ответил на критику Карпина в адрес комментаторов 23
    Реакция Журавеля на обвинение Карпиным российских комментаторов в некомпетентности 9
    Источник: телеграм-канал Романа Трушечкина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 