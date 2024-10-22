В среду, 23 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Ростов» и «Локомотив». Игра состоится в Ростове, начало – в 19:00 (мск).
«Ростов»
Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе B, набрав 10 очков. «Ростов» добыл 3 победы, потерпел 1 поражение в основное время и 1 – по пенальти, разница мячей – 9:5.
Последние результаты «Ростова»:
- 19.10.24 «Пари НН» – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 05.10.24 «Спартак» М – «Ростов» – 3:0 РПЛ;
- 02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2, пен. 8:7.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 15 очков и лидирует в группе. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все 5 матчей при разнице мячей 15:4.
Предыдущие результаты «Локомотива»:
- 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ;
- 06.10.24 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
- 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России.
Очные встречи
- 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;
- 30.07.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 Кубок России;
- 06.05.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 РПЛ;
- 28.10.23 «Ростов» – «Локомотив» – 1:0 РПЛ;
- 03.10.23 «Локомотив» – «Ростов» – 3:1 Кубок России.
Прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив»
Результат не будет давить на команды – они гарантировали себе места в плей-офф Пути РПЛ и могут сыграть свободно. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.