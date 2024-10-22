В среду, 23 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Ростов» и «Локомотив». Игра состоится в Ростове, начало – в 19:00 (мск).

«Ростов»

Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе B, набрав 10 очков. «Ростов» добыл 3 победы, потерпел 1 поражение в основное время и 1 – по пенальти, разница мячей – 9:5.

Последние результаты «Ростова»:

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 15 очков и лидирует в группе. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все 5 матчей при разнице мячей 15:4.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

Очные встречи

25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;

30.07.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 Кубок России;

06.05.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 РПЛ;

28.10.23 «Ростов» – «Локомотив» – 1:0 РПЛ;

03.10.23 «Локомотив» – «Ростов» – 3:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив»

Результат не будет давить на команды – они гарантировали себе места в плей-офф Пути РПЛ и могут сыграть свободно. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.