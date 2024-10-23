Онопко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко дал комментарии по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» едва не уступил в основное время, сравняв счет на 95-й минуте, но победил в серии пенальти.

– Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков.

Вышли игроки и из «Ростова‑2». Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели.

Пенальти – лотерея. «Локомотив» вышел практически основным составом.

У нас сложный график – скоро игра с «Ахматом». Вышло много молодых футболистов. Понравилось их отношение. Чувствовалось. что настрой у них хороший. Они вышли с хорошей агрессией. Они понимали, что надо выкладываться.

– Состав «Локомотива» удивил?

– Он и до этого практически не использовал в Кубке ротацию. Мы анализировали их игры – это не было неожиданностью.

– Как вам пенальти Щетинина?

– Здесь в голову не залезешь футболисту. Он принял решение сам. Нужно у него спрашивать, почему он так ударил.

В раздевалке об этом не говорили. Обидно, что упустили заслуженную победу. Не хватило концентрации, не дотерпели.