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    Онопко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко дал комментарии по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Локо» едва не уступил в основное время, сравняв счет на 95-й минуте, но победил в серии пенальти.

    – Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков.

    Вышли игроки и из «Ростова‑2». Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели.

    Пенальти – лотерея. «Локомотив» вышел практически основным составом.

    У нас сложный график – скоро игра с «Ахматом». Вышло много молодых футболистов. Понравилось их отношение. Чувствовалось. что настрой у них хороший. Они вышли с хорошей агрессией. Они понимали, что надо выкладываться.

    – Состав «Локомотива» удивил?

    – Он и до этого практически не использовал в Кубке ротацию. Мы анализировали их игры – это не было неожиданностью.

    – Как вам пенальти Щетинина?

    – Здесь в голову не залезешь футболисту. Он принял решение сам. Нужно у него спрашивать, почему он так ударил.

    В раздевалке об этом не говорили. Обидно, что упустили заслуженную победу. Не хватило концентрации, не дотерпели.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.10.2024 23:37
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