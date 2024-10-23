Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Локомотив». Игра состоится 23 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехив, Жбанов, Игнатович, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Севикян, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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