Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в основное время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Счет по итогам 90 минут – 2:2. Отличились Иван Комаров и Алексей Сутормин у хозяев поля, а также Алексей Батраков и Владислав Сарвели в составе гостей.

В серии пенальти точнее оказались москвичи – 8:7.

«Локо» набрал 17 очков и выиграл кубковую группу. «Ростов» с 11 баллами стал вторым в квартете B.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа B. 6-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1), по пенальти – 7:8 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Батраков (с пенальти), 16; 1:1 – Комаров, 19; 2:1 – Сутормин, 90+3; 2:2 – Сарвели, 90+5.

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