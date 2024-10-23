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    • Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

    Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

    «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в основное время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Счет по итогам 90 минут – 2:2. Отличились Иван Комаров и Алексей Сутормин у хозяев поля, а также Алексей Батраков и Владислав Сарвели в составе гостей.

    В серии пенальти точнее оказались москвичи – 8:7.

    «Локо» набрал 17 очков и выиграл кубковую группу. «Ростов» с 11 баллами стал вторым в квартете B.

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа B. 6-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1), по пенальти – 7:8 Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Батраков (с пенальти), 16; 1:1 – Комаров, 19; 2:1 – Сутормин, 90+3; 2:2 – Сарвели, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1729707792
    ...спасибо, что перед пенальти экстра-таймов нет, а то, вообще, от этого Кубка охереть можно, а так-то Локо с победой!)...
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    Riot Zero
    1729707949
    Щетинин пижон, писдов от Валеры получит))))
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    GoLenaStop
    1729708147
    А, Щетинин - мудила гороховый, испортил матч, поганец!...
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    Питерский князь
    1729708700
    Сутормин в Локо, пропустил.
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    Красногорск_Фан
    1729709749
    Неоднозначный матч. Смотрел периодически, последние 10 минут пересмотрю в записи. Ничего не решал , судейкины решения все будут по разному толковать , но дал Локо заряд бодрости перед Зенитом. Что вырвали победу. И на том хорошо. С победой ! Хорошо выспаться и готовимся к гегемону. Еще раз показать свои большие мохнатые яйца.
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    ySS
    1729711219
    Приятно было видеть столько зрителей даже на ничего не решающем матче, хотя и с Локо. Щетинин, конечно, испортил праздник...
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    7:1
    1729714658
    чё там этот щетинин натворил, что его тут хейтят?
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    TIMOTHY
    1729714682
    Валере пора сходить туда где был Мусаев и вернутся потом! Игры у Ростова нет, с игры забить большая проблема, дисциплины нет,отстой застой а у тренеров запой
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