Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Ростовом».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» едва не уступил в основное время, сравняв счет на 95-й минуте, но победил в серии пенальти.

«Нужно отдать должное ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе.

Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Всe реализовать тяжело, но отрезки были хорошие.

Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ. Видели, что Севикян начал уставать и выпустили более свежего Самошникова. Хотели выпустить еще Салтыкова, но ход матча подсказал, что нужен более оборонительный игрок», – сказал Галактионов.