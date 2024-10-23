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    • Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Ростовом»

    Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Ростовом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Ростовом».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Локо» едва не уступил в основное время, сравняв счет на 95-й минуте, но победил в серии пенальти.

    «Нужно отдать должное ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе.

    Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Всe реализовать тяжело, но отрезки были хорошие.

    Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ. Видели, что Севикян начал уставать и выпустили более свежего Самошникова. Хотели выпустить еще Салтыкова, но ход матча подсказал, что нужен более оборонительный игрок», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1729714772
    Чё сказать, молодцы играли до конца,не то что пижоны главнюка
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