20 октября 2024 года на стадионе «Борисов-Арена» пройдет матч двадцать пятого тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Арсеналом» Дзержинск. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции перед завершением сезона.

БАТЭ

БАТЭ занимает 9-е место в чемпионате, набрав 31 очко за 24 тура. Команда показывает уверенные результаты в последних матчах, не проигрывая в пяти играх подряд. В атаке выделяется Олег Никифоренко, забивший 4 мяча в текущем сезоне. Команда забивает в 6 последних играх подряд, что подчеркивает их способность регулярно создавать моменты у ворот соперников. Однако в обороне у «БАТЭ» остаются проблемы – они пропускают в 3 последних матчах и в среднем получают 1 гол за игру.

Последние матчи БАТЭ:

«Славия Мозырь» 2:3 БАТЭ

БАТЭ 1:1 «Шахтер Солигорск»

«Ислочь» 1:2 БАТЭ

БАТЭ 1:0 «Витебск»

«Гомель» 1:0 БАТЭ (товарищеский матч)

«Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск находится на 8-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. Команда не может выиграть в последних четырех матчах, пропуская в каждой из них. В атаке выделяется Юрий Ловец, забивший 6 мячей в этом сезоне. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 5 голов, но при этом пропустил 14. Слабость обороны становится заметной проблемой, так как в среднем команда пропускает 2.80 гола за игру.

Последние матчи «Арсенала» Дзержинск:

Личные встречи

В личных встречах «Арсенал» Дзержинск ранее демонстрировал преимущество над «БАТЭ». В последнем матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0. Однако общая статистика показывает, что матчи между этими командами часто заканчиваются с результатами, где обе стороны создают опасные моменты и забивают.

Последние личные встречи:

«Арсенал Дзержинск» 2:0 БАТЭ (май 2024)

БАТЭ 3:0 «Арсенал Дзержинск» (февраль 2023, товарищеский матч)

«Арсенал Дзержинск» 0:2 БАТЭ (ноябрь 2022)

Статистика

БАТЭ:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Арсенал» Дзержинск:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

Прогноз на матч БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск

БАТЭ находится в лучшей форме и играет на своем поле, что дает им значительное преимущество. Учитывая слабую оборону «Арсенала» Дзержинск, «БАТЭ» имеет хорошие шансы на успех. Однако «Арсенал» тоже умеет создавать моменты, поэтому голы с обеих сторон возможны.

Рекомендации для ставок:

Победа БАТЭ – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа БАТЭ за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «БАТЭ» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу БАТЭ за коэффициент 8.00.