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    • Прогноз на точный счет матча БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Борисов-Арена» пройдет матч двадцать пятого тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Арсеналом» Дзержинск. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции перед завершением сезона.

    БАТЭ

    БАТЭ занимает 9-е место в чемпионате, набрав 31 очко за 24 тура. Команда показывает уверенные результаты в последних матчах, не проигрывая в пяти играх подряд. В атаке выделяется Олег Никифоренко, забивший 4 мяча в текущем сезоне. Команда забивает в 6 последних играх подряд, что подчеркивает их способность регулярно создавать моменты у ворот соперников. Однако в обороне у «БАТЭ» остаются проблемы – они пропускают в 3 последних матчах и в среднем получают 1 гол за игру.

    Последние матчи БАТЭ:

    «Арсенал» Дзержинск

    «Арсенал» Дзержинск находится на 8-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. Команда не может выиграть в последних четырех матчах, пропуская в каждой из них. В атаке выделяется Юрий Ловец, забивший 6 мячей в этом сезоне. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 5 голов, но при этом пропустил 14. Слабость обороны становится заметной проблемой, так как в среднем команда пропускает 2.80 гола за игру.

    Последние матчи «Арсенала» Дзержинск:

    • «Арсенал Дзержинск» 0:4 «Неман»
    • «Слуцк» 1:1 «Арсенал Дзержинск»
    • «Динамо Брест» 2:1 «Арсенал Дзержинск»
    • «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия Мозырь»
    • «Днепр Могилев» 6:2 «Арсенал Дзержинск» (товарищеский матч)

    Личные встречи

    В личных встречах «Арсенал» Дзержинск ранее демонстрировал преимущество над «БАТЭ». В последнем матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0. Однако общая статистика показывает, что матчи между этими командами часто заканчиваются с результатами, где обе стороны создают опасные моменты и забивают.

    Последние личные встречи:

    • «Арсенал Дзержинск» 2:0 БАТЭ (май 2024)
    • БАТЭ 3:0 «Арсенал Дзержинск» (февраль 2023, товарищеский матч)
    • «Арсенал Дзержинск» 0:2 БАТЭ (ноябрь 2022)

    Статистика

    БАТЭ:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Арсенал» Дзержинск:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

    Прогноз на матч БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск

    БАТЭ находится в лучшей форме и играет на своем поле, что дает им значительное преимущество. Учитывая слабую оборону «Арсенала» Дзержинск, «БАТЭ» имеет хорошие шансы на успех. Однако «Арсенал» тоже умеет создавать моменты, поэтому голы с обеих сторон возможны.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа БАТЭ – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа БАТЭ за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «БАТЭ» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу БАТЭ за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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