20 октября 2024 года на стадионе «Борисов-Арена» пройдет матч двадцать пятого тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Арсеналом» Дзержинск. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции перед завершением сезона.
БАТЭ
БАТЭ занимает 9-е место в чемпионате, набрав 31 очко за 24 тура. Команда показывает уверенные результаты в последних матчах, не проигрывая в пяти играх подряд. В атаке выделяется Олег Никифоренко, забивший 4 мяча в текущем сезоне. Команда забивает в 6 последних играх подряд, что подчеркивает их способность регулярно создавать моменты у ворот соперников. Однако в обороне у «БАТЭ» остаются проблемы – они пропускают в 3 последних матчах и в среднем получают 1 гол за игру.
Последние матчи БАТЭ:
- «Славия Мозырь» 2:3 БАТЭ
- БАТЭ 1:1 «Шахтер Солигорск»
- «Ислочь» 1:2 БАТЭ
- БАТЭ 1:0 «Витебск»
- «Гомель» 1:0 БАТЭ (товарищеский матч)
«Арсенал» Дзержинск
«Арсенал» Дзержинск находится на 8-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. Команда не может выиграть в последних четырех матчах, пропуская в каждой из них. В атаке выделяется Юрий Ловец, забивший 6 мячей в этом сезоне. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 5 голов, но при этом пропустил 14. Слабость обороны становится заметной проблемой, так как в среднем команда пропускает 2.80 гола за игру.
Последние матчи «Арсенала» Дзержинск:
- «Арсенал Дзержинск» 0:4 «Неман»
- «Слуцк» 1:1 «Арсенал Дзержинск»
- «Динамо Брест» 2:1 «Арсенал Дзержинск»
- «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия Мозырь»
- «Днепр Могилев» 6:2 «Арсенал Дзержинск» (товарищеский матч)
Личные встречи
В личных встречах «Арсенал» Дзержинск ранее демонстрировал преимущество над «БАТЭ». В последнем матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0. Однако общая статистика показывает, что матчи между этими командами часто заканчиваются с результатами, где обе стороны создают опасные моменты и забивают.
Последние личные встречи:
- «Арсенал Дзержинск» 2:0 БАТЭ (май 2024)
- БАТЭ 3:0 «Арсенал Дзержинск» (февраль 2023, товарищеский матч)
- «Арсенал Дзержинск» 0:2 БАТЭ (ноябрь 2022)
Статистика
БАТЭ:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Арсенал» Дзержинск:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов
Прогноз на матч БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск
БАТЭ находится в лучшей форме и играет на своем поле, что дает им значительное преимущество. Учитывая слабую оборону «Арсенала» Дзержинск, «БАТЭ» имеет хорошие шансы на успех. Однако «Арсенал» тоже умеет создавать моменты, поэтому голы с обеих сторон возможны.
Рекомендации для ставок:
- Победа БАТЭ – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа БАТЭ за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «БАТЭ» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу БАТЭ за коэффициент 8.00.