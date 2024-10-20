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  • БАТЭ – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

БАТЭ – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 10:01
БАТЭ
20.10.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
30' И. Алексиевич 53' В. Русенчик 58' В. Русенчик
44' Р. Вегеря 55' Д. Годяев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Осипов
55
Аффи
98
Свидинский
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
89
Джикия
3-2-4-1
35
Коврук
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
2
Чиж
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
11
Ловец
15
Бабич
13
Алексиевич
8
Русенчик
8
Русенчик
13
Алексиевич
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
27
Пилецкий
88
Гицелев
88
Гицелев
27
Пилецкий
68
Жульпа
9
Шведчиков
9
Шведчиков
68
Жульпа
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
99
Мялковский
34
Петренко
34
Петренко
99
Мялковский
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Главный тренер
Иван Мигаль
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Арсенал», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Арсенал»

БАТЭ – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал БАТЭ
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