20.10.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Осипов
55
Аффи
98
Свидинский
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
89
Джикия
3-2-4-1
35
Коврук
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
2
Чиж
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
11
Ловец
15
Бабич
13
Алексиевич
8
Русенчик
8
Русенчик
13
Алексиевич
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
27
Пилецкий
88
Гицелев
88
Гицелев
27
Пилецкий
68
Жульпа
9
Шведчиков
9
Шведчиков
68
Жульпа
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
99
Мялковский
34
Петренко
34
Петренко
99
Мялковский
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Главный тренер
Иван Мигаль
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Заи Сидибе
ОП
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Арсенал», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»