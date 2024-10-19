20 октября 2024 года на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч восьмого тура французской Лиги 1 между «Осером» и «Реймсом». Оба коллектива стремятся улучшить свое положение в таблице, и матч обещает быть напряженным.

«Осер»

«Осер» занимает 14-е место в турнирной таблице с 6 очками после 7 матчей. В последней встрече команда уступила «Сент-Этьену» со счетом 1:3. В последних пяти играх «Осер» забил 7 голов, но пропустил 12, что указывает на нестабильную оборону. В то же время, команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних трех матчах. Лучший бомбардир – Хамед Траоре, который забил 2 гола в 5 играх.

Последние матчи «Осера»:

«Реймс»

«Реймс» идет на 5-м месте с 14 очками. В последнем туре команда победила «Монпелье» со счетом 4:2. В последних пяти играх «Реймс» забил 12 голов и пропустил 6, показывая отличную форму в атаке. Лучший бомбардир команды – Кейто Накамура с 4 голами в 7 матчах. Однако оборона «Реймса» остается уязвимой – команда пропускает в 10 последних матчах подряд.

Последние матчи «Реймса»:

Личные встречи

В последних 8 матчах между «Осером» и «Реймсом» гости не проигрывали. Последняя встреча завершилась победой «Реймса» в товарищеском матче со счетом 3:1. Статистика указывает на стабильное преимущество «Реймса» в личных встречах, что может сыграть важную роль и в этом матче.

Последние встречи:

Статистика

«Осер»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

«Реймс»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Осер» – «Реймс»

Учитывая форму команд и их статистику, можно ожидать, что «Реймс» будет доминировать в этом матче, используя свои сильные стороны в атаке. Однако «Осер» также способен забить, особенно играя дома. Исходя из этого, матч, вероятно, завершится победой гостей с минимальным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реймса» – коэффициент 2.05

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 2.05.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Реймса» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Реймса» за 8.00.