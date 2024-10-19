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    • Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Реймс», Лига 1, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Реймс», Лига 1, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч восьмого тура французской Лиги 1 между «Осером» и «Реймсом». Оба коллектива стремятся улучшить свое положение в таблице, и матч обещает быть напряженным.

    «Осер»

    «Осер» занимает 14-е место в турнирной таблице с 6 очками после 7 матчей. В последней встрече команда уступила «Сент-Этьену» со счетом 1:3. В последних пяти играх «Осер» забил 7 голов, но пропустил 12, что указывает на нестабильную оборону. В то же время, команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних трех матчах. Лучший бомбардир – Хамед Траоре, который забил 2 гола в 5 играх.

    Последние матчи «Осера»:

    «Реймс»

    «Реймс» идет на 5-м месте с 14 очками. В последнем туре команда победила «Монпелье» со счетом 4:2. В последних пяти играх «Реймс» забил 12 голов и пропустил 6, показывая отличную форму в атаке. Лучший бомбардир команды – Кейто Накамура с 4 голами в 7 матчах. Однако оборона «Реймса» остается уязвимой – команда пропускает в 10 последних матчах подряд.

    Последние матчи «Реймса»:

    Личные встречи

    В последних 8 матчах между «Осером» и «Реймсом» гости не проигрывали. Последняя встреча завершилась победой «Реймса» в товарищеском матче со счетом 3:1. Статистика указывает на стабильное преимущество «Реймса» в личных встречах, что может сыграть важную роль и в этом матче.

    Последние встречи:

    • «Реймс» 3:1 «Осер» (товарищеский матч)
    • «Реймс» 2:2 «Осер» (товарищеский матч)
    • «Осер» 0:0 «Реймс» (Лига 1)
    • «Реймс» 2:1 «Осер» (Лига 1)

    Статистика

    «Осер»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

    «Реймс»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Осер» – «Реймс»

    Учитывая форму команд и их статистику, можно ожидать, что «Реймс» будет доминировать в этом матче, используя свои сильные стороны в атаке. Однако «Осер» также способен забить, особенно играя дома. Исходя из этого, матч, вероятно, завершится победой гостей с минимальным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реймса» – коэффициент 2.05
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 2.05.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Реймса» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реймса» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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