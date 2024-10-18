Глушаков: «Хочу, чтобы следующее чемпионство «Спартак» взял под моим руководством»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет возглавить команду.
«Я учился в академии РФС. Сейчас заканчивается лицензия, надо ее подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Там преподают профессионалы. Там есть чему поучиться. У меня есть лицензия А, дальше – лицензия Pro. Сейчас я подтверждаю лицензию А, а потом надо поработать в структуре клуба и начинать обучение на лицензию Pro.
Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером», – сказал Глушаков.
- 37-летний Глушаков сейчас на контракте с «Химками».
- У Дениса 173 матча за «Спартак», 23 гола, 10 ассистов.
- Последнее чемпионство в 2017 году «Спартак» взял при капитане Глушакове.
Источник: «РБ Спорт»