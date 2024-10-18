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  • Глушаков: «Хочу, чтобы следующее чемпионство «Спартак» взял под моим руководством»

Глушаков: «Хочу, чтобы следующее чемпионство «Спартак» взял под моим руководством»

18 октября 2024, 13:15
20

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет возглавить команду.

«Я учился в академии РФС. Сейчас заканчивается лицензия, надо ее подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Там преподают профессионалы. Там есть чему поучиться. У меня есть лицензия А, дальше – лицензия Pro. Сейчас я подтверждаю лицензию А, а потом надо поработать в структуре клуба и начинать обучение на лицензию Pro.

Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером», – сказал Глушаков.

  • 37-летний Глушаков сейчас на контракте с «Химками».
  • У Дениса 173 матча за «Спартак», 23 гола, 10 ассистов.
  • Последнее чемпионство в 2017 году «Спартак» взял при капитане Глушакове.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (20)
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Нуф-Нуф
1729246809
Чего, миллеровки опять употребил?
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DOCTOR PENALTY
1729247476
А чё, смешно...
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Январь 59
1729247489
Пока стажировка, пока лицензия про, пока наберёт опыта, где-то через 10 лет возглавит Спартак, пару лет на адаптацию, значит Спартак за Золото будет бороться в сезоне 2036-37.
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...уефан
1729247494
...типун тебе на язык!...
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Plyash
1729248319
Ну,ты сказанул,как в лужу пёрнул. Браво!!! Поделись,что на кануне принял? Неужели "волшебный напиток" с чемпионства ещё остался в твоей цистерне на запАсном пути?
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MazaiNN
1729249311
Ай да Дениска.. Ай да ..укин сын...
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neim
1729249428
Он (Спартак) столько не про живёт ))).
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Spartak_forv@
1729252052
Фигассе недобрые пожелания.Бела Гуттманн даже такие ужасы Бенфике не говорил
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NewLife
1729252832
Однажды, Спартак проиграл важнейший решающий матч. Я в плохом настороении сел в машину и поехал во Времена Года (дорогой магаз на Кутузе) за жратвой. Вылез из авто на подземном паркинге и что я вижу: Глушак идет вместе со своей семьей, улыбается, смеется, весело балаболит. Я сдержался, чтобы не плюнуть ему в рожу, а стоило, ведь после трагического проигрыша прошло менее часа. Поэтому я хочу, чтобы этот пох.уист никогда не вернулся в Спартак ни в каком качестве.
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Цугундeр
1729254569
"Любимый город может спать спокойно..")) Зенит форевер !)
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