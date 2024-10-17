Потолок зарплат в «Спартаке», наказание Черчесова, новый запрет в «МЮ» для Фергюсона и другие новости

«Спартак» ввел потолок зарплат для игроков

Сборная Англии объявила о назначении Тухеля главным тренером

«Зенит» претендовал на покупку Барко

Фергюсону запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей

Во Франции сообщили о проблемах Мбаппе с психикой и алкоголем

«Спартак» рассматривал трех тренеров до назначения Станковича

Черчесова наказали по итогам языкового скандала крупным штрафом

РПЛ опубликовала календарь до конца 2024 года

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Экс-вингер сборной Испании летом отказал «Спартаку»

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