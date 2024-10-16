«Зенит» претендовал на покупку Барко

Переговоры по переходу полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак» вел спортивный директор Томаш Амарал. По данным «Чемпионата», игрока мог перехватить «Зенит», когда трансфер в московский клуб был почти готов.
Тогда Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с Барко лично. Этот трансфер собеседники «Чемпионата» оценивают как большую победу Амарала.
Сообщается, что Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» ещe несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За игроком наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором «Спартака».
Аргентинец, по словам источников, зарабатывает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро в год, с учeтом бонусов сумма доходит до 3 миллионов.
- 25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля за 14 миллионов евро.
- Аргентинец провел за красно-белых 13 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.