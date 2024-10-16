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    «Зенит» претендовал на покупку Барко

    Переговоры по переходу полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак» вел спортивный директор Томаш Амарал. По данным «Чемпионата», игрока мог перехватить «Зенит», когда трансфер в московский клуб был почти готов.

    Тогда Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с Барко лично. Этот трансфер собеседники «Чемпионата» оценивают как большую победу Амарала.

    Сообщается, что Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» ещe несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За игроком наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором «Спартака».

    Аргентинец, по словам источников, зарабатывает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро в год, с учeтом бонусов сумма доходит до 3 миллионов.

    • 25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля за 14 миллионов евро.
    • Аргентинец провел за красно-белых 13 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии (9)
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    Номэд
    1729070125
    Вшивая позорная бом.жатина повсюду свой вонючий нос засунет...
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    шахта Заполярная
    1729070359
    Пускай зинка в деревенском уличном сортире перехватит
    Ответить
    Интерес
    1729070489
    Какое значение это теперь имеет,что Барко мог стать "с пелёнок за "Зенит",если стал "с пелёнок за "Спартак"???
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    Спартач80
    1729072455
    Кто то удивлён ?..
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    Питерский князь
    1729072957
    Ничего себе сколько ниже меня петухов объявилось. Хрюканы заработали.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729074549
    Хорошо что не взяли. Его уровень максимум свинарня! До Зенита классом не дорос. Гыгыгы
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    Борис34684
    1729074560
    Теперь это уже не имеет значения, хотя игрок не плохой, настырный и юркий.
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    Айболид
    1729079574
    С тем же успехом можно было написать , что за Барко наблюдал Дарт Вейдер и его могли перехватить имперские штурмовики . Позорная свинятня , сами "новости" сочиняют , сами воняют потом .
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