«Зенит» претендовал на покупку Барко

Переговоры по переходу полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак» вел спортивный директор Томаш Амарал. По данным «Чемпионата», игрока мог перехватить «Зенит», когда трансфер в московский клуб был почти готов.

Тогда Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с Барко лично. Этот трансфер собеседники «Чемпионата» оценивают как большую победу Амарала.

Сообщается, что Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» ещe несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За игроком наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором «Спартака».

Аргентинец, по словам источников, зарабатывает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро в год, с учeтом бонусов сумма доходит до 3 миллионов.