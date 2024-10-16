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    • «Спартак» рассматривал трех тренеров до назначения Станковича

    «Спартак» рассматривал трех тренеров до назначения Станковича

    Стало известно, кто мог возглавить «Спартак» прошедшим летом.

    Московский клуб всерьез рассматривал кандидатуры Альберта Риеры, Паскаля Янсена и Владимира Ивича, но в итоге выбрал Деяна Станковича.

    «Именно Амарал должен был найти нового тренера для «Спартака» после отставки Абаскаля. Одним из основных кандидатов для португальца был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо».

    У Риеры русская жена, а сам он долгое время жил в Омске и уверенно владеет русским языком. С ним вели активные переговоры, испанец был готов возглавить команду.

    Серьeзнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого, в частности, хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом.

    Также в листе Томаша было несколько португальских специалистов», – сообщил источник.

    • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.
    • В их активе 19 очков в 11 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии (3)
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    Бригадный
    1729084574
    Нормальный выбор в итоге сделали. правильный. Станок и игру всё более вменяемую ставит. И сам по фактуре - натуральный хряк. Всё в ёлочку, в общем.
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    Аналитик77
    1729084914
    Это старая и известная всем информация Тоже мне новость Текст ради текста
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    fakeid
    1729086061
    ящитаю, хряки не ошиблись, очень стабильный тренер, очень стабильное 6 место.
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