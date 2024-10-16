«Спартак» рассматривал трех тренеров до назначения Станковича

Стало известно, кто мог возглавить «Спартак» прошедшим летом.

Московский клуб всерьез рассматривал кандидатуры Альберта Риеры, Паскаля Янсена и Владимира Ивича, но в итоге выбрал Деяна Станковича.

«Именно Амарал должен был найти нового тренера для «Спартака» после отставки Абаскаля. Одним из основных кандидатов для португальца был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо».

У Риеры русская жена, а сам он долгое время жил в Омске и уверенно владеет русским языком. С ним вели активные переговоры, испанец был готов возглавить команду.

Серьeзнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого, в частности, хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом.

Также в листе Томаша было несколько португальских специалистов», – сообщил источник.