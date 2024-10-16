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    • Во Франции сообщили о проблемах Мбаппе с психикой и алкоголем

    Во Франции сообщили о проблемах Мбаппе с психикой и алкоголем

    Французский журналист Ромен Молина, сотрудничающий с BBC, CNN и The New York Times, рассказал о проблемах Килиана Мбаппе.

    По его словам, у нападающего «Реала» есть признаки психологического расстройства и пристрастия к алкоголю.

    «Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке. Все вокруг него скажут это.

    Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком. Неймар был таким же», – заявил Молина.

    • Мбаппе обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма.
    • Он ездил в шведскую столицу вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.
    • Там футболист посещал со своим окружением ресторан и ночной клуб.

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    Источник: Sports.fr

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    Комментарии (9)
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    Айболид
    1729081954
    Слить решили "погорельца" соотечественники ? Кому то он дорогу перешёл .
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    ilich55
    1729082535
    Понеслось..... Теперь Коля психопат и алкоголик. Осталась самая малость, поймать на распространении, употреблении наркоты и будет полный букет.
    Ответить
    ...уефан
    1729083277
    ...пошёл второй день скандала, пора выворачивать наизнанку детские и юношеские годы, переходить, так сказать, к истокам проблемы)...
    Ответить
    Бриг
    1729084718
    Такова футбольная жизнь.
    Ответить
    DMитрий
    1729084895
    Понеслась пи.з.да по кочкам!
    Ответить
    MazaiNN
    1729087371
    Алё, милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак а я не по поводу кражи, — у нас здесь дело почище — инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!.. Я непьющий С кинжалом! Холодное оружие Даю честное благородное слово Жду.
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    Спартач80
    1729089826
    Пусть у Ассанжа консультируется. Тот уже знает, что такое "европейское правосудие"...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729091204
    Заговор масонов
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