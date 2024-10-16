Во Франции сообщили о проблемах Мбаппе с психикой и алкоголем

Французский журналист Ромен Молина, сотрудничающий с BBC, CNN и The New York Times, рассказал о проблемах Килиана Мбаппе.

По его словам, у нападающего «Реала» есть признаки психологического расстройства и пристрастия к алкоголю.

«Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке. Все вокруг него скажут это.

Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком. Неймар был таким же», – заявил Молина.