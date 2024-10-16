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    РПЛ опубликовала календарь до конца 2024 года

    Российская Премьер-лига обнародовала расписание матчей на 16-й, 17-й и 18-й туры.

    После 18-го тура РПЛ уйдет на зимнюю паузу.

    16-й тур

    22 ноября (пятница)

    19:00 «Рубин» – «Акрон»

    23 ноября (суббота)

    12:00 «Оренбург» – «Зенит»

    14:15 ЦСКА – «Ростов»

    16:30 «Химки»«Краснодар»

    18:00 «Спартак» – «Локомотив»

    24 ноября (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

    16:30 «Факел» – «Динамо»

    19:00 «Пари НН» – «Динамо Мх»

    17-й тур

    30 ноября (суббота)

    14:00 «Акрон» – «Оренбург»

    16:30 ЦСКА – «Рубин»

    19:00 «Ростов» – «Пари НН»

    1 декабря (воскресенье)

    14:00 «Локомотив» – «Химки»

    16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

    19:00 «Динамо Мх» – «Факел»

    19:30 «Краснодар» – «Спартак»

    2 декабря (понедельник)

    19:00 «Ахмат»«Динамо»

    18-й тур

    7 декабря (суббота)

    14:00 «Спартак» – «Пари НН»

    16:30 «Зенит» – «Акрон»

    16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»

    19:00 «Динамо Мх» – «Рубин»

    8 декабря (воскресенье)

    14:00 «Динамо» – «Химки»

    16:30 «Факел» – ЦСКА

    19:00 «Ахмат» – «Оренбург»

    19:30 «Краснодар» – «Локомотив»

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    Источник: сайт РПЛ

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