РПЛ опубликовала календарь до конца 2024 года

Российская Премьер-лига обнародовала расписание матчей на 16-й, 17-й и 18-й туры.
После 18-го тура РПЛ уйдет на зимнюю паузу.
16-й тур
22 ноября (пятница)
19:00 «Рубин» – «Акрон»
23 ноября (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:15 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Химки» – «Краснодар»
18:00 «Спартак» – «Локомотив»
24 ноября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30 «Факел» – «Динамо»
19:00 «Пари НН» – «Динамо Мх»
17-й тур
30 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Оренбург»
16:30 ЦСКА – «Рубин»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»
1 декабря (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо Мх» – «Факел»
19:30 «Краснодар» – «Спартак»
2 декабря (понедельник)
18-й тур
7 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Акрон»
16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо Мх» – «Рубин»
8 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Химки»
16:30 «Факел» – ЦСКА
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»
19:30 «Краснодар» – «Локомотив»