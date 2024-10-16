Сборная Англии объявила о назначении Тухеля главным тренером

Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении немца Томаса Тухеля главным тренером национальной команды. Его помощником будет Энтони Бэрри.

Они приступят к работе с 1 января 2025 года.

Контракт с Тухелем был подписан еще 8 октября, однако об этом официально не сообщалось до окончания октябрьского сбора англичан.

В дальнейшем немецкий специалист определится с тем, кто будет помогать ему в национальной команде, помимо Бэрри.

Нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли пока останется в должности и под его руководством команда проведет оставшиеся матчи Лиги наций в ноябре. Затем он возглавит молодежную сборную Англии на время финального турнира чемпионата Европы U-21 следующим летом.