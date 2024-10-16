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    • Сборная Англии объявила о назначении Тухеля главным тренером

    Сборная Англии объявила о назначении Тухеля главным тренером

    Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении немца Томаса Тухеля главным тренером национальной команды. Его помощником будет Энтони Бэрри.

    Они приступят к работе с 1 января 2025 года.

    Контракт с Тухелем был подписан еще 8 октября, однако об этом официально не сообщалось до окончания октябрьского сбора англичан.

    В дальнейшем немецкий специалист определится с тем, кто будет помогать ему в национальной команде, помимо Бэрри.

    Нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли пока останется в должности и под его руководством команда проведет оставшиеся матчи Лиги наций в ноябре. Затем он возглавит молодежную сборную Англии на время финального турнира чемпионата Европы U-21 следующим летом.

    • Тухель ранее работал в «Челси» в 2021-2022 годах. Вместе с лондонцами он выиграл Лигу чемпионов. Его последним местом работы была «Бавария», откуда он ушел по окончании прошлого сезона. Англичанин Бэрри также работал с Тухелем в этих клубах.
    • Предыдущий главный тренер сборной Гарет Саутгейт оставил пост после Евро-2024, где команда добралась до финала.

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    Источник: официальный сайт Футбольной ассоциации

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии (4)
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    1729068517
    Тухлый номер,лучше бы подождали увольнения Черчесова.Да и Канчельскис без дела болтается.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1729068662
    Средний тренер! Намного хуже Саутгейта!
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    Александр.Т.
    1729070816
    Теперь в будущем хз выйдут ли англичане из отборочных групп на чемпионаты
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