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    • Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе Thien Truong состоится товарищеский матч между сборными Вьетнама и Индии. Ожидается, что эта встреча будет непростой для обеих команд, учитывая их текущую форму и недавние результаты.

    Вьетнам

    Сборная Вьетнама в последнее время находится не в лучшей форме. Команда проиграла шесть последних матчей в рамках товарищеских встреч, в том числе недавний матч против Таиланда (1:2). В атаке вьетнамцы иногда показывают хорошие моменты, забив пять голов в последних пяти матчах, но оборона значительно слабеет – 13 пропущенных голов за этот же период. Отметим также, что Вьетнам пропускает в каждом из последних 11 матчей, что явно указывает на проблемы в защите.

    Последние матчи Вьетнама:

    • Вьетнам 1:2 Таиланд

    • Вьетнам 0:3 Россия

    • Ирак 3:1 Вьетнам

    • Вьетнам 3:2 Филиппины

    • Вьетнам 0:3 Индонезия

    Индия

    Сборная Индии также не демонстрирует выдающихся результатов в последнее время. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, и, хотя в трех последних товарищеских встречах Индия стабильно забивает, атака оставляет желать лучшего – всего два гола в последних пяти играх. В обороне ситуация несколько лучше, но команда всe равно пропустила пять голов в последних пяти матчах. Это указывает на определенные проблемы в организации защиты и атакующей игры.

    Последние матчи Индии:

    • Катар 2:1 Индия

    • Индия 0:0 Кувейт

    • Индия 1:2 Афганистан

    • Афганистан 0:0 Индия

    • Сирия 1:0 Индия

    Личные встречи

    В личных встречах между этими командами Вьетнам показывает лучшие результаты. В последней игре, состоявшейся 27 сентября 2022 года, Вьетнам уверенно победил Индию со счетом 3:0. В предыдущей встрече, которая состоялась в 2010 году, Индия оказалась сильнее, победив Вьетнам со счетом 3:1. История встреч говорит о некотором преимуществе Вьетнама, но Индия также способна навязывать борьбу.

    • Товарищеские матчи (сборные). 27.09.2022: Вьетнам 3:0 Индия

    • Товарищеские матчи (сборные). 08.10.2010: Индия 3:1 Вьетнам

    Статистика

    Вьетнам:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    Индия:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьих, 3 поражения

    Прогноз на матч Вьетнам – Индия

    Обе команды в последние месяцы демонстрируют не самые убедительные результаты. Вьетнам имеет проблемы в обороне, а Индия не может найти свою игру в атаке. Ожидается, что матч будет равным и обе команды смогут отличиться. Небольшое преимущество, возможно, будет на стороне Вьетнама, учитывая их успешные личные встречи с Индией.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    • Победа Вьетнама или ничья (1X) – коэффициент 1.50

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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