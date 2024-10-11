12 октября 2024 года на стадионе Thien Truong состоится товарищеский матч между сборными Вьетнама и Индии. Ожидается, что эта встреча будет непростой для обеих команд, учитывая их текущую форму и недавние результаты.

Вьетнам

Сборная Вьетнама в последнее время находится не в лучшей форме. Команда проиграла шесть последних матчей в рамках товарищеских встреч, в том числе недавний матч против Таиланда (1:2). В атаке вьетнамцы иногда показывают хорошие моменты, забив пять голов в последних пяти матчах, но оборона значительно слабеет – 13 пропущенных голов за этот же период. Отметим также, что Вьетнам пропускает в каждом из последних 11 матчей, что явно указывает на проблемы в защите.

Последние матчи Вьетнама:

Вьетнам 1:2 Таиланд

Вьетнам 0:3 Россия

Ирак 3:1 Вьетнам

Вьетнам 3:2 Филиппины

Вьетнам 0:3 Индонезия

Индия

Сборная Индии также не демонстрирует выдающихся результатов в последнее время. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, и, хотя в трех последних товарищеских встречах Индия стабильно забивает, атака оставляет желать лучшего – всего два гола в последних пяти играх. В обороне ситуация несколько лучше, но команда всe равно пропустила пять голов в последних пяти матчах. Это указывает на определенные проблемы в организации защиты и атакующей игры.

Последние матчи Индии:

Катар 2:1 Индия

Индия 0:0 Кувейт

Индия 1:2 Афганистан

Афганистан 0:0 Индия

Сирия 1:0 Индия

Личные встречи

В личных встречах между этими командами Вьетнам показывает лучшие результаты. В последней игре, состоявшейся 27 сентября 2022 года, Вьетнам уверенно победил Индию со счетом 3:0. В предыдущей встрече, которая состоялась в 2010 году, Индия оказалась сильнее, победив Вьетнам со счетом 3:1. История встреч говорит о некотором преимуществе Вьетнама, но Индия также способна навязывать борьбу.

Товарищеские матчи (сборные). 27.09.2022: Вьетнам 3:0 Индия

Товарищеские матчи (сборные). 08.10.2010: Индия 3:1 Вьетнам

Статистика

Вьетнам:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

Индия:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьих, 3 поражения

Прогноз на матч Вьетнам – Индия

Обе команды в последние месяцы демонстрируют не самые убедительные результаты. Вьетнам имеет проблемы в обороне, а Индия не может найти свою игру в атаке. Ожидается, что матч будет равным и обе команды смогут отличиться. Небольшое преимущество, возможно, будет на стороне Вьетнама, учитывая их успешные личные встречи с Индией.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Победа Вьетнама или ничья (1X) – коэффициент 1.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.