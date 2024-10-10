Президент УЕФА ответил на угрозы футболистов устроить забастовку

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на высказывания игроков по поводу забастовки.

«Календарь заполнен до отказа. Мы достигли предела, нужно это признать. Однако футболисты реагируют по-разному. Некоторые из них перегружены. У других есть свободные окна.

Я придерживаюсь ранее озвученного мнения – места для дополнительных матчей больше нет. Но я также должен добавить: а кто жалуется?

Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть», – сказал Чеферин.