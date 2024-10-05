Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск, Высшая лига Беларуси, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск, Высшая лига Беларуси, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Строитель» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Шахтером» Солигорск и «Динамо» Минск. Ожидается непростое противостояние, где лидер чемпионата встретится с командой, находящейся в глубоком кризисе.

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск проводит тяжелый сезон и занимает последнее место в турнирной таблице с одним набранным очком после 23 туров. Команда не может найти свою игру и отличается низкой результативностью – лишь 2 гола за последние 5 матчей. Основная проблема «Шахтера» – слабая атакующая линия, которая практически не создает опасных моментов у ворот соперников. Последняя игра против БАТЭ (1:1) показала улучшение в обороне, но отсутствие побед на протяжении последних 4 матчей говорит о низкой мотивации игроков и психологическом давлении.

    Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками и борется за чемпионство. Команда стабильно побеждает в домашних матчах, но в гостевых играх результаты не столь уверенные. После поражения от «Хартс» в Лиге Конференций (1:2) «Динамо» будет стремиться к реабилитации в этом матче. В последних играх минчане демонстрируют отличную игру в обороне, не пропуская на протяжении трех встреч подряд в чемпионате. Дмитрий Подстрелов – главный бомбардир команды, который постоянно создает угрозу у ворот соперника и способен самостоятельно решить исход игры.

    Последние матчи «Динамо» Минск:

    Личные встречи

    «Динамо» Минск имеет серьезное преимущество в очных встречах: 4 победы в последних 5 играх против «Шахтера». Солигорцы в последнее время не могут навязать борьбу минчанам, что особенно заметно в домашних матчах. В предыдущей встрече в этом сезоне «Динамо» Минск одержал победу со счетом 3:2, и команда будет нацелена продлить эту успешную серию.

    Статистика

    «Шахтер» Солигорск

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Динамо» Минск

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы, 0 ничьих и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск

    Исходя из текущей формы команд и статистики, «Динамо» Минск выглядит явным фаворитом. Минчане имеют отличную защиту и стабильно забивают в гостевых матчах, что ставит их в выгодное положение перед матчем с «Шахтером». Солигорская команда испытывает огромные трудности в организации игры, особенно в атаке, что делает их шансы на успех минимальными. «Динамо» Минск должно использовать свои сильные стороны и одержать уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.60
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • «Динамо» Минск забьет первый гол – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С учетом слабой игры «Шахтера» в атаке и надежной обороны «Динамо», наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» Минск за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+