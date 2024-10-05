6 октября 2024 года на стадионе «Строитель» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Шахтером» Солигорск и «Динамо» Минск. Ожидается непростое противостояние, где лидер чемпионата встретится с командой, находящейся в глубоком кризисе.

«Шахтер» Солигорск проводит тяжелый сезон и занимает последнее место в турнирной таблице с одним набранным очком после 23 туров. Команда не может найти свою игру и отличается низкой результативностью – лишь 2 гола за последние 5 матчей. Основная проблема «Шахтера» – слабая атакующая линия, которая практически не создает опасных моментов у ворот соперников. Последняя игра против БАТЭ (1:1) показала улучшение в обороне, но отсутствие побед на протяжении последних 4 матчей говорит о низкой мотивации игроков и психологическом давлении.

Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

БАТЭ 1:1 «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск 0:1 «Неман»

«Слуцк» 0:0 «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск 0:3 «Арсенал» Дзержинск

«Славия» Мозырь 0:1 «Шахтер» Солигорск

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками и борется за чемпионство. Команда стабильно побеждает в домашних матчах, но в гостевых играх результаты не столь уверенные. После поражения от «Хартс» в Лиге Конференций (1:2) «Динамо» будет стремиться к реабилитации в этом матче. В последних играх минчане демонстрируют отличную игру в обороне, не пропуская на протяжении трех встреч подряд в чемпионате. Дмитрий Подстрелов – главный бомбардир команды, который постоянно создает угрозу у ворот соперника и способен самостоятельно решить исход игры.

Последние матчи «Динамо» Минск:

«Динамо» Минск 1:2 «Хартс»

«Динамо» Минск 2:0 «Ислочь»

«Динамо» Минск 2:0 «Минск»

«Витебск» 1:0 «Динамо» Минск

«Динамо» Минск 2:0 «Днепр» Могилев

Личные встречи

«Динамо» Минск имеет серьезное преимущество в очных встречах: 4 победы в последних 5 играх против «Шахтера». Солигорцы в последнее время не могут навязать борьбу минчанам, что особенно заметно в домашних матчах. В предыдущей встрече в этом сезоне «Динамо» Минск одержал победу со счетом 3:2, и команда будет нацелена продлить эту успешную серию.

Статистика

«Шахтер» Солигорск

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

«Динамо» Минск

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 0 ничьих и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск

Исходя из текущей формы команд и статистики, «Динамо» Минск выглядит явным фаворитом. Минчане имеют отличную защиту и стабильно забивают в гостевых матчах, что ставит их в выгодное положение перед матчем с «Шахтером». Солигорская команда испытывает огромные трудности в организации игры, особенно в атаке, что делает их шансы на успех минимальными. «Динамо» Минск должно использовать свои сильные стороны и одержать уверенную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.60

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

«Динамо» Минск забьет первый гол – коэффициент 1.50

Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

С учетом слабой игры «Шахтера» в атаке и надежной обороны «Динамо», наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа гостей.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» Минск за коэффициент 6.00.