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    • Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Ланс», Лига 1, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Ланс», Лига 1, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Ля Мено» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Лансом». Обе команды находятся в середине таблицы и нацелены на улучшение своих позиций. «Страсбур» демонстрирует хорошую форму в последних матчах, тогда как «Ланс» часто играет вничью и сталкивается с трудностями в реализации голевых моментов.

    «Страсбур»

    «Страсбур» занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров. Команда стабильно показывает результативный футбол, забив 11 голов в последних 5 играх, однако уязвимость в обороне остаeтся проблемой – 9 пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир команды – Эмануэль Эмега, забивший 4 гола в 9 матчах. В последних встречах «Страсбур» демонстрирует уверенность в атаке, особенно на домашнем поле, где они обыграли «Марсель» со счетом 1:0. Команда набирает ход, и предстоящий матч станет важным испытанием для их амбиций в текущем сезоне.

    Последние матчи «Страсбура»:

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 6-е место с 10 очками после 6 туров и является самой «миролюбивой» командой Лиги 1 – 4 из 6 матчей завершились вничью. При этом «Ланс» стабильно испытывает проблемы в атаке, забив всего 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на недостаток креативности и низкую результативность. Лучший бомбардир команды – Пшемыслав Франковски, забивший 2 гола в 8 играх. В последнем туре «Ланс» разошелся нулевой ничьей с «Ниццей» (0:0), снова продемонстрировав крепкую оборону, но слабую игру в атаке. Им предстоит найти баланс в атакующих действиях, чтобы прервать серию ничейных результатов.

    Последние матчи «Ланса»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество было на стороне «Ланса». Команда выиграла три последних матча против «Страсбура», включая выездные игры. Тем не менее, «Страсбур» демонстрирует более агрессивный футбол на своем поле и в этой встрече попытается улучшить свою статистику. Ожидается, что матч будет упорным, с акцентом на оборонительные действия обеих команд, учитывая последние результаты «Ланса».

    История личных встреч:

    • Лига 1, 10.02.2024: «Ланс» 3:1 «Страсбур»
    • Лига 1, 29.09.2023: «Страсбур» 0:1 «Ланс»
    • Лига 1, 07.04.2023: «Ланс» 2:1 «Страсбур»
    • Лига 1, 11.01.2023: «Страсбур» 2:2 «Ланс»
    • Лига 1, 03.04.2022: «Страсбур» 1:0 «Ланс»

    Статистика

    «Страсбур»

    • Средняя результативность: 2.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 матча без поражений

    «Ланс»

    • Средняя результативность: 0.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 ничьи подряд

    Прогноз на матч «Страсбур» – «Ланс»

    Игра обещает быть упорной и малорезультативной, учитывая текущую форму команд и их стиль игры. «Ланс» стабильно играет вничью, демонстрируя крепкую оборону, но слабую реализацию моментов. «Страсбур», несмотря на свои проблемы в защите, будет стремиться использовать домашнее преимущество и активно действовать в атаке. Ожидается, что игра пройдет в невысоком темпе, а судьба встречи решится в одном или двух голах.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
    • Ничья – коэффициент 3.10Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – низовая игра с минимальным количеством забитых мячей. Ожидается, что команды сконцентрируются на оборонительных действиях, и матч завершится вничью с небольшим количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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