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    • Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Гавр», Лига 1, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Гавр», Лига 1, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Франсис Ле Бле» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Брестом» и «Гавром». Оба клуба стремятся прервать свои серии неудач и вернуться на победную тропу. «Брест» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему статусу встречи, но и «Гавр» попытается реабилитироваться за последние неудачи.

    «Брест»

    «Брест» занимает 13-е место с 6 очками после 6 туров. Команда не отличается стабильностью, что видно по их результатам – две победы, одна ничья и три поражения. Несмотря на нестабильные выступления в обороне (7 пропущенных голов в последних 5 матчах), атакующая линия «Бреста» демонстрирует неплохие результаты, забив 9 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Махди Камара, который забил 3 гола в 11 играх. В последнем матче «Брест» проиграл «Осеру» (0:3), продемонстрировав слабую игру в защите. Однако дома команда традиционно выступает лучше и будет нацелена на победу.

    Последние матчи «Бреста»:

    «Гавр»

    «Гавр» занимает 14-е место с 6 очками после 6 туров и находится в небольшом игровом кризисе. Команда проигрывает три последних матча Лиги 1, пропустив при этом 8 голов. Несмотря на это, «Гавр» продолжает стабильно забивать, что подтверждается 6 голами в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Далер Кузяев, отличившийся 2 раза в 8 матчах. В последнем туре команда потерпела крупное поражение от «Лилля» (0:3), и предстоящий матч против «Бреста» будет для них шансом показать более организованную игру и прервать серию поражений.

    Последние матчи «Гавра»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Брест» выглядел сильнее, выиграв три из пяти матчей против «Гавра». В прошлом сезоне «Брест» дважды обыграл своего соперника – 2:1 на выезде и 1:0 дома. Тем не менее, игры между этими командами часто получаются напряженными, с небольшим количеством голов. Ожидается, что «Гавр» постарается сыграть осторожно и сосредоточится на защите, чтобы минимизировать свои ошибки.

    История личных встреч:

    • Лига 1, 03.03.2024: «Брест» 1:0 «Гавр»
    • Лига 1, 20.08.2023: «Гавр» 1:2 «Брест»
    • Лига 2, 01.02.2019: «Гавр» 1:1 «Брест»
    • Кубок лиги, 28.08.2018: «Гавр» 3:3 «Брест» (победа «Гавра» по пенальти 6:5)
    • Лига 2, 24.08.2018: «Брест» 1:0 «Гавр»

    Статистика

    «Брест»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Гавр»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 поражения подряд

    Прогноз на матч «Брест» – «Гавр»

    Ожидается упорный матч с минимальным преимуществом одной из команд. «Брест» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и исторической статистике против «Гавра». «Гавр» постарается выстроить более организованную игру в обороне, чтобы не повторить ошибки прошлых матчей, но им будет сложно сдержать атаку «Бреста». Вероятнее всего, хозяева смогут добиться победы, но встреча не обещает быть результативной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бреста» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80Рекомендация: Победа «Бреста» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – минимальная победа «Бреста» с преимуществом в один мяч. Ожидается, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу хозяев, учитывая проблемы «Гавра» в атаке и более уверенную игру «Бреста» на домашнем поле.

    Рекомендация: 1:0 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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