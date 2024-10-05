6 октября на «Групама Стэдиум» пройдет матч 7-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Нантом». Обе команды находятся в поисках стабильности, и предстоящая игра станет отличной возможностью для них улучшить свои позиции в таблице.

«Лион»

«Лион» занимает 11-е место с 7 очками после 6 туров. Команда показывает неплохую атакующую игру, забив 10 голов в последних 5 матчах, но при этом их оборона не всегда стабильна, что привело к 5 пропущенным мячам за этот же период. Лучший бомбардир команды – Александр Ляказетт, забивший 5 голов в 13 матчах, что подчеркивает его важность для атакующих действий «Лиона». В последнем матче Лиги 1 «Лион» обыграл «Тулузу» (2:1), продемонстрировав уверенную игру в атаке. Дома команда традиционно играет сильнее, что делает их фаворитом в предстоящей встрече.

Последние матчи «Лиона»:

«Нант»

«Нант» занимает 7-е место с 9 очками после 6 туров и переживает не лучший отрезок сезона. Команда не побеждает в 3 последних матчах Лиги 1, что отражает их проблемы с организацией игры в обороне. В последних 5 играх они пропустили 6 голов, но при этом продолжают стабильно забивать, отличившись 9 раз за тот же период. Лучший бомбардир команды – Мозес Саймон, забивший 2 гола в 6 матчах. В выездных матчах «Нант» старается действовать осторожнее, что может сделать предстоящий поединок менее открытым с их стороны.

Последние матчи «Нанта»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Лион» демонстрировал преимущество, выиграв три из пяти последних матчей против «Нанта». В апреле 2024 года «Лион» обыграл «Нант» на выезде со счетом 3:1. Тем не менее, в прошлых сезонах «Нант» иногда удавалось показывать упорство и отбирать очки у более сильного соперника, что подчеркивает их умение адаптироваться к игре «Лиона». Ожидается, что «Нант» постарается сыграть от обороны и использовать свои шансы на контратаках.

История личных встреч:

Лига 1, 07.04.2024: «Нант» 1:3 «Лион»

Лига 1, 20.12.2023: «Лион» 1:0 «Нант»

Кубок, 05.04.2023: «Нант» 1:0 «Лион»

Лига 1, 17.03.2023: «Лион» 1:1 «Нант»

Лига 1, 11.01.2023: «Нант» 0:0 «Лион»

Статистика

«Лион»

Средняя результативность: 2.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 матча без поражений

«Нант»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 матча без побед

Прогноз на матч «Лион» – «Нант»

Матч обещает быть интересным и результативным, учитывая атакующую активность обеих команд. «Лион» имеет преимущество домашнего поля и более сбалансированную игру в атаке и защите. «Нант» постарается сыграть компактно и будет искать шансы на контратаках. Ожидается, что «Лион» сможет добиться победы, но «Нант» также способен отличиться, учитывая их стабильную результативность в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лиона» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85Рекомендация: Победа «Лиона» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – победа «Лиона» с преимуществом в один мяч. Ожидается, что игра закончится с итоговым счетом 2:1 в пользу хозяев, учитывая текущую форму обеих команд и их последние очные встречи.

Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.00.