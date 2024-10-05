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    • «Факел» – «Динамо» Махачкала: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    «Факел» – «Динамо» Махачкала: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    В воскресенье, 6 октября, в 11 туре РПЛ встречаются «Факел» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Воронеже, начало – в 14:00 (мск).

    «Факел»

    Команда Дмитрия Пятибратова набрала 6 очков и находится на предпоследней строчке таблицы. «Факел» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 4:17.

    Последние результаты «Факела»:

    • 01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1 Кубок России;
    • 27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0 РПЛ;
    • 21.09.24 «Зенит» – «Факел» – 3:1 РПЛ.

    «Динамо» Мх

    «Динамо» набрало 10 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 4:8.

    Предыдущие результаты «Динамо» Мх:

    • 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;
    • 29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;
    • 22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ.

    Очные встречи в Первой лиге

    • 22.09.06 «Факел» – «Динамо» Мх – 1:0;
    • 03.06.06 «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0;
    • 26.07.05 «Факел» – «Динамо» Мх – 0:0;
    • 06.04.05 «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0.

    Прогноз на матч «Факел» – «Динамо» Мх

    Обе команды показывают слабую игру в нападении. Статистика очных встреч также кричит о том, что матч будет нерезультативным. Прогноз – ТМ (2,0) с коэффициентом 1.62.

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    Источник: «Бомбардир»

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