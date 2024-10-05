В воскресенье, 6 октября, в 11 туре РПЛ встречаются «Факел» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Воронеже, начало – в 14:00 (мск).

«Факел»

Команда Дмитрия Пятибратова набрала 6 очков и находится на предпоследней строчке таблицы. «Факел» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 4:17.

Последние результаты «Факела»:

«Динамо» Мх

«Динамо» набрало 10 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 4:8.

Предыдущие результаты «Динамо» Мх:

02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;

29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;

22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ.

Очные встречи в Первой лиге

22.09.06 «Факел» – «Динамо» Мх – 1:0;

03.06.06 «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0;

26.07.05 «Факел» – «Динамо» Мх – 0:0;

06.04.05 «Динамо» Мх – «Факел» – 1:0.

Прогноз на матч «Факел» – «Динамо» Мх

Обе команды показывают слабую игру в нападении. Статистика очных встреч также кричит о том, что матч будет нерезультативным. Прогноз – ТМ (2,0) с коэффициентом 1.62.