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    • «Факел» заявил, что болельщики команды не оскорбляли Гаджиева

    «Факел» заявил, что болельщики команды не оскорбляли Гаджиева

    Пресс-служба «Факела» заявила, что по ходу домашнего матча 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1) не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны воронежских болельщиков. Во время замены на 66-й минуте встречи нападающий гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в сторону трибуны.

    «Болельщики воронежского «Факела» были гостеприимны по отношению как к игрокам клуба-гостя, так и по отношению к его поклонникам, прибывшим из Махачкалы. По ходу матча не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны наших болельщиков – о чем свидетельствует и итоговый протокол, подписанный работавшим на игре делегатом.

    Когда Александр Сандрачук получил травму на 13-й минуте матча и был вынужден покинуть поле, весь стадион провожал его аплодисментами и пожеланиями здоровья. Воронежцы любят футбол и уважают соперников за честную игру.

    Несмотря на напряженный ход встречи, болельщики «Факела» не позволяли себе речевок, которые могли бы оскорбить игроков махачкалинского «Динамо». Более того – после встречи многие провожали автобусы команд и были рады общению как с любимыми футболистами «Факела», так и с футболистами махачкалинского «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Факела».

    • КДК РФС рассмотрит поведение Абакара Гаджиева на ближайшем заседании.
    • Президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев сказал, что реакция игрока связана с националистическими выкриками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    1728370214
    Дружба,мир,жвачка...
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    7:1
    1728373593
    ну да, так мы и поверили после некоторых случаев. желаю обосцанному воронежу досрочно вылететь в фнл, вместе со спартаком.
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