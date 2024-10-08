«Факел» заявил, что болельщики команды не оскорбляли Гаджиева

Пресс-служба «Факела» заявила, что по ходу домашнего матча 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1) не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны воронежских болельщиков. Во время замены на 66-й минуте встречи нападающий гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в сторону трибуны.

«Болельщики воронежского «Факела» были гостеприимны по отношению как к игрокам клуба-гостя, так и по отношению к его поклонникам, прибывшим из Махачкалы. По ходу матча не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны наших болельщиков – о чем свидетельствует и итоговый протокол, подписанный работавшим на игре делегатом.

Когда Александр Сандрачук получил травму на 13-й минуте матча и был вынужден покинуть поле, весь стадион провожал его аплодисментами и пожеланиями здоровья. Воронежцы любят футбол и уважают соперников за честную игру.

Несмотря на напряженный ход встречи, болельщики «Факела» не позволяли себе речевок, которые могли бы оскорбить игроков махачкалинского «Динамо». Более того – после встречи многие провожали автобусы команд и были рады общению как с любимыми футболистами «Факела», так и с футболистами махачкалинского «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Факела».