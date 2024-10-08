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    • Президент «Динамо Мх» высказался о неприличном жесте Гаджиева в адрес фанатов

    Президент «Динамо Мх» высказался о неприличном жесте Гаджиева в адрес фанатов

    Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев сказал, что неприличный жест полузащитника команды Абакара Гаджиева в адрес болельщиков в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) стал ответом на оскорбления.

    – Никакой беседы с Абакаром еще не было. Они только приехали. Но я в курсе дела. Хочу сказать, что здесь надо рассматривать не только поступок Абакара, но и поведение трибун. Реакция Абакара – с ним еще предстоит поговорить – связана с какими-то националистическими выкриками.

    Как бы футболист ни играл, он уходит с поля, а ему такие штуки выкрикивают – какая должная быть реакция? Конечно, более сдержанная, но все же.

    Нам хотелось бы, чтобы была соответствующая реакция в отношении этого болельщика. Мы для чего Fan ID сделали? Для безопасности. Не для того, чтобы пиво не пили, а для того, чтобы не было подобных выкриков. В данном случае я считаю, что это оскорбление в том числе нашего клуба.

    – Расистских эпизодов давно не было.

    – Было совсем недавно, но мы постарались сделать так, чтобы не накалять ситуацию. Мы со своей стороны накажем Абакара. Но в первую очередь за желтую карточку, которую он получил, а за этот жест предупредим, что нельзя так реагировать на всяких ограниченных людей. Мы говорим о том, что других на трибунах больше, а с такими надо бороться.

    – Вы будете жаловаться в РФС?

    – Надо сначала посмотреть до конца и все выяснить, чтобы не быть голословными. Если дело коснется обращения, тогда надо будет в деталях все услышать и увидеть. Если из того, что я сказал, подтвердятся факты, тогда будем обращаться. Для этого пусть предоставят видеозаписи, опросят свидетелей.

    • Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибуны, уходя с поля после замены на 66-й минуте матча.
    • КДК РФС рассмотрит его поведение на ближайшем заседании.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1728369462
    Приматывать средний палец скотчем
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    Интерес
    1728369741
    Нормальный русский человек этот жест не воспримет в свой адрес.Русский-не по национальности,а по общегражданскому менталитету.Да и пользоваться им для оскорбления других не станет.Вот по матушке послать,да ещё с добавлением библейских мотивов-это наше.
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