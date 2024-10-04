5 октября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» состоится матч седьмого тура Лиги 1 между «Ренном» и «Монако». Обе команды находятся в хорошей форме и рассчитывают на важные очки в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы.

«Ренн»

«Ренн» начал сезон с переменным успехом и пока занимает 10-е место в Лиге 1. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в 12 последних матчах подряд, но также часто допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Ренн» забил 7 голов, но и пропустил 9, что свидетельствует о проблемах с защитой. Лучший бомбардир команды – Арно Калимуэндо, который забил 7 мячей в 10 матчах, являясь ключевой фигурой в нападении.

Последние матчи «Ренна»:

«Монако» демонстрирует отличные результаты в Лиге 1, занимая 2-е место с 16 очками. В последних матчах команда стабильно забивает – 12 голов в 5 играх. В предыдущем туре «Монако» победил «Монпелье» (2:1), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2). Важную роль в атаке играет Фоларин Балогун, который забил 3 мяча в текущем сезоне. Команда обладает мощной атакой и в 16 последних матчах Лиги 1 обязательно забивает, что делает их фаворитами в предстоящем матче.

Последние матчи «Монако»:

Личные встречи

В личных встречах «Монако» выглядит предпочтительнее. В последних 8 матчах против «Ренна» они не проигрывали в 6 играх. В предыдущей встрече, которая состоялась 7 апреля 2024 года, «Монако» победил со счетом 1:0. В этих противостояниях обе команды традиционно играют агрессивно, и чаще всего забивают обе стороны.

Статистика

«Ренн»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

«Монако»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ренн» – «Монако»

С учетом текущей формы команд, «Монако» выглядит более уверенно и стабильно. «Ренн» может создать проблемы в атаке благодаря поддержке домашних трибун, однако их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать мощное нападение «Монако». Можно ожидать, что матч пройдет в высоком темпе с большим количеством моментов у обоих ворот. В то же время «Монако» обладает лучшими индивидуальными качествами игроков и должен использовать слабые места соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом выглядит победа «Монако» с минимальным преимуществом. Обе команды будут нацелены на атаку, но класс «Монако» позволит им выйти победителями в этом противостоянии.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.