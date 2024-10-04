5 октября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» состоится матч седьмого тура Лиги 1 между «Ренном» и «Монако». Обе команды находятся в хорошей форме и рассчитывают на важные очки в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы.
«Ренн»
«Ренн» начал сезон с переменным успехом и пока занимает 10-е место в Лиге 1. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в 12 последних матчах подряд, но также часто допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Ренн» забил 7 голов, но и пропустил 9, что свидетельствует о проблемах с защитой. Лучший бомбардир команды – Арно Калимуэндо, который забил 7 мячей в 10 матчах, являясь ключевой фигурой в нападении.
Последние матчи «Ренна»:
- «ПСЖ» 3:1 «Ренн»
- «Ренн» 1:1 «Ланс»
- «Ренн» 3:0 «Монпелье»
- «Реймс» 2:1 «Ренн»
- «Страсбур» 3:1 «Ренн»
«Монако»
«Монако» демонстрирует отличные результаты в Лиге 1, занимая 2-е место с 16 очками. В последних матчах команда стабильно забивает – 12 голов в 5 играх. В предыдущем туре «Монако» победил «Монпелье» (2:1), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2). Важную роль в атаке играет Фоларин Балогун, который забил 3 мяча в текущем сезоне. Команда обладает мощной атакой и в 16 последних матчах Лиги 1 обязательно забивает, что делает их фаворитами в предстоящем матче.
Последние матчи «Монако»:
- «Динамо Загреб» 2:2 «Монако»
- «Монако» 2:1 «Монпелье»
- «Монако» 3:1 «Гавр»
- «Монако» 2:1 «Барселона»
- «Осер» 0:3 «Монако»
Личные встречи
В личных встречах «Монако» выглядит предпочтительнее. В последних 8 матчах против «Ренна» они не проигрывали в 6 играх. В предыдущей встрече, которая состоялась 7 апреля 2024 года, «Монако» победил со счетом 1:0. В этих противостояниях обе команды традиционно играют агрессивно, и чаще всего забивают обе стороны.
Статистика
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
«Монако»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ренн» – «Монако»
С учетом текущей формы команд, «Монако» выглядит более уверенно и стабильно. «Ренн» может создать проблемы в атаке благодаря поддержке домашних трибун, однако их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать мощное нападение «Монако». Можно ожидать, что матч пройдет в высоком темпе с большим количеством моментов у обоих ворот. В то же время «Монако» обладает лучшими индивидуальными качествами игроков и должен использовать слабые места соперника.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом выглядит победа «Монако» с минимальным преимуществом. Обе команды будут нацелены на атаку, но класс «Монако» позволит им выйти победителями в этом противостоянии.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.