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    • Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Монако», Лига 1, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Монако», Лига 1, 5 октября 2024 года

    5 октября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» состоится матч седьмого тура Лиги 1 между «Ренном» и «Монако». Обе команды находятся в хорошей форме и рассчитывают на важные очки в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы.

    «Ренн»

    «Ренн» начал сезон с переменным успехом и пока занимает 10-е место в Лиге 1. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в 12 последних матчах подряд, но также часто допускает ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Ренн» забил 7 голов, но и пропустил 9, что свидетельствует о проблемах с защитой. Лучший бомбардир команды – Арно Калимуэндо, который забил 7 мячей в 10 матчах, являясь ключевой фигурой в нападении.

    Последние матчи «Ренна»:

    «Монако»

    «Монако» демонстрирует отличные результаты в Лиге 1, занимая 2-е место с 16 очками. В последних матчах команда стабильно забивает – 12 голов в 5 играх. В предыдущем туре «Монако» победил «Монпелье» (2:1), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2). Важную роль в атаке играет Фоларин Балогун, который забил 3 мяча в текущем сезоне. Команда обладает мощной атакой и в 16 последних матчах Лиги 1 обязательно забивает, что делает их фаворитами в предстоящем матче.

    Последние матчи «Монако»:

    Личные встречи

    В личных встречах «Монако» выглядит предпочтительнее. В последних 8 матчах против «Ренна» они не проигрывали в 6 играх. В предыдущей встрече, которая состоялась 7 апреля 2024 года, «Монако» победил со счетом 1:0. В этих противостояниях обе команды традиционно играют агрессивно, и чаще всего забивают обе стороны.

    Статистика

    «Ренн»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Монако»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ренн» – «Монако»

    С учетом текущей формы команд, «Монако» выглядит более уверенно и стабильно. «Ренн» может создать проблемы в атаке благодаря поддержке домашних трибун, однако их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать мощное нападение «Монако». Можно ожидать, что матч пройдет в высоком темпе с большим количеством моментов у обоих ворот. В то же время «Монако» обладает лучшими индивидуальными качествами игроков и должен использовать слабые места соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом выглядит победа «Монако» с минимальным преимуществом. Обе команды будут нацелены на атаку, но класс «Монако» позволит им выйти победителями в этом противостоянии.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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