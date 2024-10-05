05.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-3-2-1-1
30
Манданда
36
Сейду
5
Эстигард
30
Файе
3
Трюффер
5
Матусива
33
Хатебур
18
Камара
11
Гренбек
10
Бляс
15
Калимуэндо
3-3-1-2-1
16
Кен
90
Синго
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
11
Уаттара
8
Камара
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
15
Калимуэндо
18
Нагида
18
Нагида
15
Калимуэндо
30
Файе
22
Ассиньон
22
Ассиньон
30
Файе
3
Трюффер
7
Жота
7
Жота
3
Трюффер
18
Камара
11
Гомес
11
Гомес
18
Камара
11
Гренбек
9
Гуири
9
Гуири
11
Гренбек
13
Мависса Элеби
22
Салису
22
Салису
13
Мависса Элеби
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Уаттара
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Уаттара
9
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Балогун
Остались в запасе
Ренн
Монако
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ренн - Монако
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
516
378
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Монако», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»