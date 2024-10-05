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  • «Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 20:50
Ренн
05.10.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Монако
11' Л. Бляс
6' Т. Керер 22' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
18
Глен Камара
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Манданда
36
Сейду
5
Эстигард
30
Файе
3
Трюффер
5
Матусива
33
Хатебур
18
Камара
11
Гренбек
10
Бляс
15
Калимуэндо
3-3-1-2-1
16
Кен
90
Синго
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
11
Уаттара
8
Камара
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
15
Калимуэндо
18
Нагида
18
Нагида
15
Калимуэндо
30
Файе
22
Ассиньон
22
Ассиньон
30
Файе
3
Трюффер
7
Жота
7
Жота
3
Трюффер
18
Камара
11
Гомес
11
Гомес
18
Камара
11
Гренбек
9
Гуири
9
Гуири
11
Гренбек
13
Мависса Элеби
22
Салису
22
Салису
13
Мависса Элеби
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Уаттара
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Уаттара
9
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Балогун
Остались в запасе
Ренн
Монако
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ренн - Монако
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
516
378
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Монако», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Монако»

Ренн-Монако смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ренн
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