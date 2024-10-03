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    • Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Минск», Высшая лига, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Минск», Высшая лига, 4 октября 2024 года

    4 октября на стадионе «ЦСК Витебский» состоится матч 24-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Минском». Оба коллектива имеют свои задачи на остаток сезона: «Витебск» борется за место в верхней части таблицы, а «Минск» старается обезопасить себя от зоны вылета. Учитывая результаты команд в последних матчах, ожидается интересное противостояние с высокой вероятностью голов.

    «Витебск»

    «Витебск» занимает 5-е место в чемпионате с 35 очками. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне, пропустив всего 4 мяча в последних 5 встречах. Однако в атаке наблюдаются проблемы с реализацией: за этот же период коллектив сумел забить только 4 гола. На своем стадионе «Витебск» традиционно действует уверенно, хотя в последних матчах отмечались отдельные неудачные моменты. Лучший бомбардир команды – Карэн Варданян, который отличился 7 раз в 26 играх текущего сезона.

    Последние матчи «Витебска»:

    «Минск»

    «Минск» располагается на 13-й строчке с 20 очками и имеет одну из самых слабых оборон в чемпионате. В последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, несмотря на то, что активно забивала (11 мячей). Команде не хватает стабильности: результативная игра в атаке нивелируется ошибками в защите. Лучший бомбардир – Евгений Малашевич, забивший 5 голов в 23 матчах. На выезде «Минск» обычно испытывает трудности, и предстоящий матч в Витебске станет серьeзным испытанием.

    Последние матчи «Минска»:

    Личные встречи

    В очных встречах преимущество на стороне «Витебска». Команда не проигрывает «Минску» в 16 из 18 последних матчей. В текущем сезоне «Витебск» уже обыграл «Минск» на выезде со счетом 2:1. В большинстве игр между этими командами наблюдается высокая результативность, что также следует учитывать при прогнозировании.

    История личных встреч:

    • Высшая лига, 18.05.2024: «Минск» 1:2 «Витебск»
    • Товарищеские матчи, 11.02.2023: «Минск» 0:2 «Витебск»
    • Высшая лига, 13.08.2022: «Минск» 2:0 «Витебск»
    • Высшая лига, 03.04.2022: «Витебск» 1:1 «Минск»
    • Высшая лига, 19.09.2021: «Витебск» 3:1 «Минск»

    Статистика

    «Витебск»

    • Средняя результативность: 1.04 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.09 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы в последних 5 играх

    «Минск»

    • Средняя результативность: 1.30 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.90 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 4 матча без побед

    Прогноз на матч «Витебск» – «Минск»

    С учетом формы команд и их статистики в последних матчах, «Витебск» выглядит фаворитом этой встречи, особенно на своем поле. «Минск» обладает хорошей атакой, но его нестабильность в обороне может сыграть решающую роль. Ожидается упорная борьба с обменом голами и минимальным перевесом хозяев поля. «Витебск» будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы, а «Минск» постарается прервать серию неудач.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • П1 (победа «Витебска») – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: П1 (победа «Витебска») за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обменом голами. «Витебск» должен реализовать свое преимущество в атаке, но «Минск» способен навязать борьбу и забить хотя бы раз.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Витебска» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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