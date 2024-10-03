4 октября на стадионе «ЦСК Витебский» состоится матч 24-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Минском». Оба коллектива имеют свои задачи на остаток сезона: «Витебск» борется за место в верхней части таблицы, а «Минск» старается обезопасить себя от зоны вылета. Учитывая результаты команд в последних матчах, ожидается интересное противостояние с высокой вероятностью голов.

«Витебск» занимает 5-е место в чемпионате с 35 очками. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне, пропустив всего 4 мяча в последних 5 встречах. Однако в атаке наблюдаются проблемы с реализацией: за этот же период коллектив сумел забить только 4 гола. На своем стадионе «Витебск» традиционно действует уверенно, хотя в последних матчах отмечались отдельные неудачные моменты. Лучший бомбардир команды – Карэн Варданян, который отличился 7 раз в 26 играх текущего сезона.

Последние матчи «Витебска»:

«Минск»

«Минск» располагается на 13-й строчке с 20 очками и имеет одну из самых слабых оборон в чемпионате. В последних 5 матчах команда пропустила 9 голов, несмотря на то, что активно забивала (11 мячей). Команде не хватает стабильности: результативная игра в атаке нивелируется ошибками в защите. Лучший бомбардир – Евгений Малашевич, забивший 5 голов в 23 матчах. На выезде «Минск» обычно испытывает трудности, и предстоящий матч в Витебске станет серьeзным испытанием.

Последние матчи «Минска»:

Личные встречи

В очных встречах преимущество на стороне «Витебска». Команда не проигрывает «Минску» в 16 из 18 последних матчей. В текущем сезоне «Витебск» уже обыграл «Минск» на выезде со счетом 2:1. В большинстве игр между этими командами наблюдается высокая результативность, что также следует учитывать при прогнозировании.

История личных встреч:

Высшая лига, 18.05.2024: «Минск» 1:2 «Витебск»

Товарищеские матчи, 11.02.2023: «Минск» 0:2 «Витебск»

Высшая лига, 13.08.2022: «Минск» 2:0 «Витебск»

Высшая лига, 03.04.2022: «Витебск» 1:1 «Минск»

Высшая лига, 19.09.2021: «Витебск» 3:1 «Минск»

Статистика

«Витебск»

Средняя результативность: 1.04 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.09 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы в последних 5 играх

«Минск»

Средняя результативность: 1.30 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.90 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

4 матча без побед

Прогноз на матч «Витебск» – «Минск»

С учетом формы команд и их статистики в последних матчах, «Витебск» выглядит фаворитом этой встречи, особенно на своем поле. «Минск» обладает хорошей атакой, но его нестабильность в обороне может сыграть решающую роль. Ожидается упорная борьба с обменом голами и минимальным перевесом хозяев поля. «Витебск» будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы, а «Минск» постарается прервать серию неудач.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

П1 (победа «Витебска») – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: П1 (победа «Витебска») за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обменом голами. «Витебск» должен реализовать свое преимущество в атаке, но «Минск» способен навязать борьбу и забить хотя бы раз.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Витебска» за коэффициент 7.50.