Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 18:50
Витебск
04.10.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Минск
45' Е. Краснов 77' К. Варданян
75' J. Mustafa
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-3-2-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
22
Скибский
20
Краснов
10
Варданян
37
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
4
Грекович
5
Жевнеров
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
2
Гулецкий
17
Новых
17
Новых
2
Гулецкий
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
47
Васильев
44
Кривцов
44
Кривцов
47
Васильев
Остались в запасе
Витебск
Минск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Витебск - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Минска», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Минск»

«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Витебск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+