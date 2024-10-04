04.10.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
3-3-2-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
22
Скибский
20
Краснов
10
Варданян
37
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
4
Грекович
5
Жевнеров
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
2
Гулецкий
17
Новых
17
Новых
2
Гулецкий
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
47
Васильев
44
Кривцов
44
Кривцов
47
Васильев
Остались в запасе
Витебск
Минск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Витебск - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Минска», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»