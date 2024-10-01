Абаскаль хочет вернуться в Россию, бюджет «Зенита», уход Гризманна из сборной Франции и другие новости

Стали известны бюджет «Зенита» на сезон и трансферная стратегия клуба

Воспитанник «Тюмени» погиб на СВО в 21 год

Гризманн сообщил об уходе из сборной Франции

Дембеле не сыграет с «Арсеналом» из-за конфликта с Энрике – есть комментарий тренера «ПСЖ»

В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага и выбрали потенциального преемника

Путина попросили включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры

«Спартак» не смог взять форварда, забившего 27 голов в сезоне

Мостовой сообщил, когда пройдет стажировку у Станковича

Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»

РФС не смог договориться о матче Россия – Пакистан