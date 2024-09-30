Мостовой сообщил, когда пройдет стажировку у Станковича

Александр Мостовой будет стажироваться в «Спартаке».

«У нас был разговор, с академией РФС и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное.

Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», – сказал Мостовой.