Мостовой сообщил, когда пройдет стажировку у Станковича

Александр Мостовой будет стажироваться в «Спартаке».
«У нас был разговор, с академией РФС и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное.
Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», – сказал Мостовой.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
- Мостовой учится на тренера с августа 2023 года.
- Он пройдет стажировку у Деяна Станковича – экс-игрока «Црвены Звезды», «Лацио» и «Интера».
Источник: ТАСС