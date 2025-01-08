Мостовой сравнил карьеры Головина и Миранчука

Александр Мостовой ответил, кто в Европе построил более успешную карьеру – Александр Головин или Алексей Миранчук.

Головин с 2018 года выступает за «Монако». Прошлым летом его назначили капитаном команды. У полузащитника нет трофеев в составе монегасков.

Миранчук с 2020-го по 2024-й играл в Италии за «Аталанту» и «Торино». В прошлом году он взял Лигу Европы с командой из Бергамо.

«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев – ерунда. Никто на это не смотрит.

Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было.

Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», – сказал Мостовой.