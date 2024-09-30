Сформулирована трансферная стратегия «Зенита»

Стали известны принципы работы «Зенита» на трансферном рынке.
«Клуб не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы. Все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров, и только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока.
«Зенит» не намерен отходить от основ своей трансферной политики – это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке«, – сообщил источник.
- Летом клуб потратил на новичков 42,86 млн евро.
- Состав «Зенита» пополнили Лусиано Гонду, Александр Соболев, Евгений Латышонок, Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
- После 10 туров петербуржцы идут в РПЛ на 3-м месте после «Краснодара» и «Локомотива».
Источник: «РБК Спорт»