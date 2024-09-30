Сформулирована трансферная стратегия «Зенита»

Стали известны принципы работы «Зенита» на трансферном рынке.

«Клуб не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы. Все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров, и только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока.

«Зенит» не намерен отходить от основ своей трансферной политики – это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке«, – сообщил источник.