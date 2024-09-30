Тренер «ПСЖ» прокомментировал отстранение Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наказании Усмана Дембеле.
- Вингера исключили из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».
- Причина отстранения – дисциплинарная.
- Дембеле поругался с тренером после матча Лиги 1 против «Ренна» (3:1).
«Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю эту неделю важной, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии.
Я отстранил его и хочу лучшего для команды. Я не собираюсь делать из этого мыльную оперу.
Между нами не было никакой ссоры – это неправда. Есть проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но нет проблем между игроком и тренером», – объяснил Энрике.
Источник: RMC Sport