Тренер «ПСЖ» прокомментировал отстранение Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наказании Усмана Дембеле.

Вингера исключили из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Причина отстранения – дисциплинарная.

Дембеле поругался с тренером после матча Лиги 1 против «Ренна» (3:1).

«Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю эту неделю важной, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии.

Я отстранил его и хочу лучшего для команды. Я не собираюсь делать из этого мыльную оперу.

Между нами не было никакой ссоры – это неправда. Есть проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но нет проблем между игроком и тренером», – объяснил Энрике.