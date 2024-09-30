Стал известен бюджет «Зенита» на сезон

В «Зените» определились с бюджетом на сезон. Речь идет о 17 миллиардах рублей. Это максимум среди всех спортивных клубов России.

Сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры.

Бюджет на прошлый сезон был у «Зените» в районе 15-16 миллиардов.

«До 60% доходов клуба составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», Газпромбанком, Winline и другим крупными партнерами.

Остальные деньги «Зенит» рассчитывает получить от Match Day (включает в себя как продажи билетов, так и доходы стадиона в дни матчей; клуб на старте сезона-2024/25 является самым посещаемым в Восточной Европе), продаж футболистов, клубной атрибутики, инвестиций в стадион и т. д.» – написал источник.