Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стал известен бюджет «Зенита» на сезон

30 сентября 2024, 10:30
18

В «Зените» определились с бюджетом на сезон. Речь идет о 17 миллиардах рублей. Это максимум среди всех спортивных клубов России.

Сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры.

Бюджет на прошлый сезон был у «Зените» в районе 15-16 миллиардов.

«До 60% доходов клуба составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», Газпромбанком, Winline и другим крупными партнерами.

Остальные деньги «Зенит» рассчитывает получить от Match Day (включает в себя как продажи билетов, так и доходы стадиона в дни матчей; клуб на старте сезона-2024/25 является самым посещаемым в Восточной Европе), продаж футболистов, клубной атрибутики, инвестиций в стадион и т. д.» – написал источник.

  • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.
  • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
  • В мае клуб отметит 100-летие.

Еще по теме:
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили 1
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита» 2
Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1727681648
Вот так и транжирятся народные деньги !!! Зенит - позор российского футбола !!! )))
Ответить
FCSpartakM
1727681785
интересно, что недавно скидывали инфу, что зенит за матч в разы меньше выручку получает, чем Спартак. Потом расскажут в конце сезона, что заработали больше, чем Реал Мадрид
Ответить
MazaiNN
1727681836
Бюджет Чебоксар за 23 год.)))
Ответить
acor94
1727682639
Ну нормально. Бюджет середняка в лч (еслиб там играли). Для серьёзного футбола это не деньги. Мбаппе дороже стоит чем бюджет одной команды.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1727690384
ФК Газпром ещё может бразильцев покупать, с пляжей Копакабаны
Ответить
NewLife
1727692820
"Сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры." Мухлежная риторика, подтверждающая, что жульнический синит - позор российского футбола.
Ответить
Болотоход
1727702608
Аля-бзянить - позор российского футбола!! Ффффффсей стране стыдно за аля-помойку(( ФУУУУУ
Ответить
cska1948
1727703631
"...Сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры..." ---------------------------------- Проще было сказать, что бюджет Зента БЕЗРАЗМЕРНЫЙ.
Ответить
FWSPM
1727710412
чото мало с третьего места как подниматься с таким бюджетом? нужно усиление
Ответить
Генрих-Карлович-google
1727761825
17 миллиардов, это годовой бюджет города Рязань. Рационально ли тратить деньги на развлечения или улучшить жизнь тысячам людей ? Газпром народное достояние..
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+