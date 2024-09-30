Стало известно, кто хочет назначить Игнашевича в «Крылья Советов»

В «Крыльях Советов» идет борьба за власть и влияние на спортивные процессы.

Экс-президент самарского клуба Герман Ткаченко хочет вернуться на руководящую должность. Если это случится, директор агентства ProSports Management планирует назначить Сергея Игнашевича на пост главного тренера.

Сейчас в «Крыльях» много клиентов агента Павла Андреева – 10 футболистов и тренер Игорь Осинькин.