Ловчев одним словом охарактеризовал игроков «Спартака» после поражения от «Локомотива»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал скоростные качества футболистов команды по итогам субботнего дерби с «Локомотивом».

«Если поставить футболистов «Локомотива» и игроков «Спартака» и дать пробежать им на скорость стометровку, то «Спартак» остановился бы на середине поля, когда «Локо» уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе.

Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество. В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берет таких игроков», – сказал Ловчев.