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  • Ловчев одним словом охарактеризовал игроков «Спартака» после поражения от «Локомотива»

Ловчев одним словом охарактеризовал игроков «Спартака» после поражения от «Локомотива»

30 сентября 2024, 18:06
43

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал скоростные качества футболистов команды по итогам субботнего дерби с «Локомотивом».

«Если поставить футболистов «Локомотива» и игроков «Спартака» и дать пробежать им на скорость стометровку, то «Спартак» остановился бы на середине поля, когда «Локо» уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе.

Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество. В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берет таких игроков», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» уступил со счетом 1:3.
  • Команда идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидера – 8 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (43)
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...уефан
1727710571
...вам бы на пару с Орловым, Серафимыч, да забухать бы!)...
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NewLife
1727711383
"Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество" Прав на 100%(
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DOCTOR PENALTY
1727711779
Понимаю Ловчева, ему больно смотреть это замедленное кино. Он был одним из самых быстрых защитников в стране, садился в шпагат при исполнении подкатов. ""
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FWSPM
1727711935
Все по делу и добавить нечего
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...уефан
1727712039
...всё это так, вот только туров 5 назад этот же Серафимыч восхищался организованностью, командной скоростью, подстраховками и и выбором правильных позиций, как в атаке, так и в обороне...
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Persona_non_Grata
1727712054
Очень тяжело выглядел Спартак в этом матче и какой то мандраж и неуверенность в действиях с первых минут ! ((( Что же касаемо Денисова, да и заменившего его Хлусевича - по ним не "лавка плачет", а скучают команды ФНЛ !!! (((
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Cleaner
1727714569
Ну РЖУ ни могу! И над командой и над Спартачем Ловчевым!!!...)))
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Spartak_forv@
1727714588
В Спартаке 20-й год работает менеджмент,который не может работать эффективно вот и все!А что игроки средние-это не новость.А что бабки тратят больше,чем в Локо и в Краснодаре,так это опять см. п.1 про неэффективный менеджмент.И не могут,не умеют и не хотят по-другому…
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Цугундeр
1727715900
Вовремя ненакормленный домашний попугай составляет более страшный имиджевый риск ,нежели наевшийся поросёнок, приехавший из- за рубежа.
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raritet
1727717752
Ну просто в этом году Динамо еще сыграннее чем в прошлом.Молодежь резвая. Что то напоминает Спартак годов застоя. Да влияет факт , что Личка уже не первый год в команде в отличии от визави. Но все таки. На мой взгляд чехарда тренеров Спартака- это основное. А остальное все производное от этого. И Эмери это НАГЛЯДНО показал. Для кого то он тренеришка, а для других обладатель кубков УЕФА.
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