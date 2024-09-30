Нойер сказал, что изменилось в «Баварии» при Компани

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер отметил изменения внутри команды после назначения Венсана Компани на пост главного тренера.

«К нам вернулась уверенность, и не важно, с кем мы играем, хоть с «Байером». Мы придерживаемся своего стиля игры, доминируем – такого раньше не было.

Компани дает каждому игроку чувство защищенности, и это заметно как на поле, так и во взаимоотношениях. Мы играем как команда!» – сказал Нойер.