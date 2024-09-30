Абаскаль оценил свою работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свой период в клубе.

Испанец возглавлял команду в 2022-2024 годах.

– В российской истории вы самый молодой тренер «Спартака». Это и впечатляет, и кормит критиков. Они говорят, что «Спартак» – великий клуб, и это не место для экспериментов. Считаете такую позицию разумной?

– Экспериментов было мало. Давайте разберемся. Если бы мы не допустили ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм, команды в итоге не достигла поставленных целей.

Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. При нормальной ситуации этот результат гарантировал место в еврокубках. Причем этого результата добилась очень молодая команда. В первый свой год в большом футболе в Европе играли Литвинов, Пруцев, Игнатов, Умяров, Хлусевич и Денисов.

Таким образом, мы выстроили фундамент, а на второй год нужно было двигаться дальше. Например, выходить на рынок. Но на внутреннем рынке мы не сумели найти игроков, которые бы нас усилили. В итоге пришлось подписывать контракты с легионерами. Дела пошли не так, как планировали. Но, как говорят испанцы, выбрасывать проделанную работу неправильно.

Футбол – это про взлеты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов.

Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом.