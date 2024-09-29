«Тоттенхэм одержал уверенную победу в гостевом матче над «Манчестер Юнайтед» в рамках 6 тура АПЛ, итоговый счет 0:3.

На 3-й минуте матча, Ван де Вен промчался по левому флангу до лицевой и прострелил вдоль вратарской на Джонсона, которому оставалось попасть в пустые ворота!

Смотреть гол Джонсона.

На 20-й минуте штанга спасла игроков «Манчестер Юнайтед», удоджи протащил мяч по левому флангу, отыграл в центр на Кулушевски, а Деян тут же отыграл направо в штрафную на Джонсона. Бреннан мяч принял и отличным ударом в дальний угол из-под Дало угодил в штангу!

На 33-й минуте Мэддисон слева исполнил угловой, но получилось слишком сильно. Атака продолжилась и после подачи справа оставшийся в штрафной Ромеро здорово пробил боковыми ножницами с лeта, получилось рядом со штангой!

На 38-й минуте был отличный момент у Вернера! Немецкий форвард после отличного паса на ход по левому полуфлангу убежал один на один! Онана рванул навстречу, и пришлось немцу пробивать уже с линии штрафной площади! Голкипер хозяев ногой отбил мяч!

На 42-й минуте Фернандеш получил прямую красную карточку! Мэддисон принял мяч, рванул в атаку, а Бруну Фернандеш пытался его накрыть! Поскользнулся португалец, в итоге очень жeстко прямой ногой влетел в голень сопернику!

На 47-й минуте Джонсон справа ворвался в штрафную площадь, прострелил в центр, мяч после рикошета взмыл в воздух, и Кулушевски исхитрился пробить по нему в прыжке, с подступов к вратарской переправив мяч в сетку!

Смотреть гол Кулушевски.

На 57-й минуте матча Вернер был обязан забивать, но вновь он не смог переиграть голкипера «Манчестер Юнайтед» после выхода один на один! В дальний угол пробивал немецкий форвард, смог в прыжке рукой мяч остановить Онана! Затем уже голкипер хозяев не дал сыграть на добивании!

На 77-й минуте матча угловой на левом фланге заработали игроки «Тоттенхэма». Пошeл навес на ближнюю штангу, Матар Сарр с угла вратарской выполнил скидку в центр, а Соланке здорово выставил ногу, подправив мяч в створ!

На 90-й минуте Соланке чуть не поставил эффектную точку! Прошeл пас направо в штрафную на ход форварду, который низом в дальний угол исполнил, ногой успел отбить Онана! Хороший сейв! На добивание Сарр подоспел, но в створ не попал!

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