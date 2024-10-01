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    • В Англии раскрыли, как тен Хаг вел себя в раздевалке «МЮ» после 0:3 от «Тоттенхэма»

    В Англии раскрыли, как тен Хаг вел себя в раздевалке «МЮ» после 0:3 от «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сохранял спокойствие по окончании домашнего матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    • «МЮ» проиграл со счетом 0:3.
    • Команда опустилась на 13-е место в таблице АПЛ.
    • В случае увольнения клуб выплатит голландцу 17,5 млн фунтов компенсации.

    Тен Хаг решил не критиковать футболистов после разгромного поражения.

    Тренер «Юнайтед» похвалил игроков за самоотдачу после удаления Бруну Фернандеша и призвал всех усердно работать.

    Также он признал, что первый тайм команда провела ужасно, но игра после перерыва ему понравилась гораздо больше.

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    Источник: Daily Mail

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    01.10.2024 21:21
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1727812670
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сохранял спокойствие по окончании домашнего матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», проигранного 0:3. У него за увольнение 17 млн. отступных.
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    Oldtrafford83
    1727843338
    Кажется он совсем другую игру смотрел))
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