В Англии раскрыли, как тен Хаг вел себя в раздевалке «МЮ» после 0:3 от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сохранял спокойствие по окончании домашнего матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«МЮ» проиграл со счетом 0:3.

Команда опустилась на 13-е место в таблице АПЛ.

В случае увольнения клуб выплатит голландцу 17,5 млн фунтов компенсации.

Тен Хаг решил не критиковать футболистов после разгромного поражения.

Тренер «Юнайтед» похвалил игроков за самоотдачу после удаления Бруну Фернандеша и призвал всех усердно работать.

Также он признал, что первый тайм команда провела ужасно, но игра после перерыва ему понравилась гораздо больше.