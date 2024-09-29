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Мостовой – об Абаскале: «Забудьте вы его, пустой человек»

29 сентября 2024, 19:06
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после игры красно-белых с «Локомотивом» (1:3) в 10-м туре РПЛ сказал, что подопечные Деяна Станковича провели один из худших матчей в сезоне. Он также ответил на вопрос о результатах «Спартака» при нынешнем тренере и Гильермо Абаскале.

– Одинаковое количество очков после десяти туров у Абаскаля и Станковича ни о чем не говорит. Давайте забудем уже про Абаскаля, столько рекламы ему сделали, что просто ужас. Человек из ниоткуда, никто, это ужас, просто безобразие.

– Тут речь скорее о Станковиче.

– Но почему-то все упоминают Абаскаля. Забудьте вы про него, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль? Станкович играл в футбол 25 лет, как и все мы. А какие-то люди посторонние будут нам про футбол рассказывать.

– И все же – у Станковича 16 очков после 10 туров.

– Все нормально. Шансы на чемпионство? Посмотрим. Спросите тогда, остаются ли у «Рубина» шансы на чемпионство. Про «Рубин» меня вообще никто не спрашивает. Такое ощущение, что у нас есть «Зенит», «Спартак» и еще две команды.

Я смотрел игру: «Локомотив» 4 раза ударил, 3 забил, «Спартак» – 5 раз ударил, 1 забил. Игра была, можно сказать, ни о чем, одни забивали – другие нет. Моментов особенно не было, но КПД великолепный.

Я еще после 15-й минуты сказал, что «Спартак» проводит один из худших матчей, не бежали. Но вчера и «Барселона» проиграла, «Манчестер Сити» не выиграл. Теперь Флика и Гвардиолу увольнять?

  • «Спартак» после 10 туров РПЛ под руководством Деяна Станковича набрал 16 очков. Столько же было в прошлом сезоне у команды под руководством Гильермо Абаскаля.
  • «Манчестер Сити» в 6-м туре АПЛ сыграл на выезде вничью с «Ньюкаслом» (1:1), «Барселона» в 8-м туре Примеры в гостях уступила «Осасуне» (2:4).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Станкович Деян Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1727628032
Да успокойся уже !!! Никто кроме тебя, так часто уже и не вспоминает Абаскаля !!! Хотя положение Спартака и не было при нем хуже чем сейчас ...
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timon2401
1727632217
у Шурика прям мания по отношению к Абаскалю))) а так то после 10туров у Спартака было 19 очей, а Станковича который играл в футбол..16...так что вопрос очень спорный кто есть кто
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k611
1727634868
Мостовой без Абаскаля прям жить не может. По ходу совсем башню у Мостового снесло.
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