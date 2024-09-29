Мостовой – об Абаскале: «Забудьте вы его, пустой человек»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после игры красно-белых с «Локомотивом» (1:3) в 10-м туре РПЛ сказал, что подопечные Деяна Станковича провели один из худших матчей в сезоне. Он также ответил на вопрос о результатах «Спартака» при нынешнем тренере и Гильермо Абаскале.

– Одинаковое количество очков после десяти туров у Абаскаля и Станковича ни о чем не говорит. Давайте забудем уже про Абаскаля, столько рекламы ему сделали, что просто ужас. Человек из ниоткуда, никто, это ужас, просто безобразие.

– Тут речь скорее о Станковиче.

– Но почему-то все упоминают Абаскаля. Забудьте вы про него, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль? Станкович играл в футбол 25 лет, как и все мы. А какие-то люди посторонние будут нам про футбол рассказывать.

– И все же – у Станковича 16 очков после 10 туров.

– Все нормально. Шансы на чемпионство? Посмотрим. Спросите тогда, остаются ли у «Рубина» шансы на чемпионство. Про «Рубин» меня вообще никто не спрашивает. Такое ощущение, что у нас есть «Зенит», «Спартак» и еще две команды.

Я смотрел игру: «Локомотив» 4 раза ударил, 3 забил, «Спартак» – 5 раз ударил, 1 забил. Игра была, можно сказать, ни о чем, одни забивали – другие нет. Моментов особенно не было, но КПД великолепный.

Я еще после 15-й минуты сказал, что «Спартак» проводит один из худших матчей, не бежали. Но вчера и «Барселона» проиграла, «Манчестер Сити» не выиграл. Теперь Флика и Гвардиолу увольнять?